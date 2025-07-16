"Туристы" из РФ подгоняют свои машины прямо к урезу воды.

Во временно оккупированном Крыму значительно обмелело уникальное озеро Мойнаки, в котором содержатся лечебные грязи. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщил Telegram-канал "Крымский ветер".

По информации местных жителей, оккупационные власти не обращают внимания на проблему, а туристы, которые из РФ незаконно приезжают в украинский Крым, "паркуют" свои авто вплотную к воде.

"В Евпатории сильно обмелело озеро Мойнаки, вода отступила на десятки метров. "Руссо туристо" подгоняют автомобили прямо к урезу воды грязелечебного озера. Но росвластям до этого нет дела", - отмечает канал.

На видео, которым поделились очевидцы, можно увидеть, насколько сильно отошла вода. Также видно машины, которые "стоят" на месте, где раньше была вода известного водоема.

Местный житель Вадим Курчук еще в сентябре прошлого года опубликовал видео, на котором радовался красоте лечебного озера Мойнаки, но при этом тоже констатировал, что оно обмелело.

Также, исходя из этого "ролика", на побережье строят различные здания, в том числе внушительных размеров, видно, что обустроена детская площадка и автомобильные стоянки. Однако, как признает Курчук, сделано это в ущерб природе - исчезли деревья, занята определенная территория и тому подобное.

Озеро Мойнаки - что известно

Мойнаки, Мойнак - озеро (лиман) в Крыму, в пределах Евпатории, с высокоминерализованной водой - рапой. На дне озера находится ил, который используется в лечебных целях.

Озеро вытянуто с юга на север, перпендикулярно береговой линии моря. В открытых источниках указывается, что длина водоема - 1,85 км, наибольшая ширина - 0,89 км, глубина не превышает 1 м. Дно болотистое, почти сплошь покрыто слоем жидкого ила ("кашицы") толщиной от 15 до 30 см.

Берега озера невысокие. Восточный берег песчаный, полого спускается к воде и поэтому удобен для купания. На западном и восточном берегах есть выходы солоноватых вод и родников. Под палящими лучами солнца вода в лимане сильно испаряется и в результате этого превращается в рапу - концентрированный раствор разнообразных солей, содержащихся в ней.

Солевой раствор рапы Мойнакского озера состоит из хлористого натрия, хлористого калия, сернокислого кальция, гидрокарбоната кальция. Больше всего в рапе поваренной соли (в среднем с хлористым калием 78-80%).

Ситуация на оккупированных территориях - последние новости

Как писал УНИАН, в оккупированном россиянами курортном городе Бердянск с каждым годом наблюдается все меньше туристов. По словам местных жителей, на пляжах Бердянска очень мало людей, хотя до оккупации город был одним из самых популярных курортов Украины. Сейчас на некогда многолюдные пляжи приезжают, как правило, местные жители или отдыхающие из других оккупированных населенных пунктов.

Также стало известно, как сейчас выглядит оккупированная Кирилловка в Запорожье. На пляжах курорта почти никого нет, несмотря на то, что сейчас разгар сезона. Отмечается, что вода в море мутная, а вдоль берега плавают водоросли.

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