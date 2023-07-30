Речь идет о картинах "Буря утихает", "Вид города Одессы" и "Море".

Оккупанты похитили из Херсонского художественного музея три картины известного художника-мариниста Ивана Айвазовского. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба музея.

"Один из самых выдающихся художников-маринистов мира стал навязчивой целью для россиян, которые измеряли стоимость произведений других авторов "по Айвазовскому" и похищали его картины из музеев оккупированных городов. Не обошла эта судьба и Херсонский художественный музей, откуда оккупанты незаконно вывезли три полотна выдающегося мастера", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, речь идет о картинах "Буря утихает", "Вид города Одессы" и "Море".

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Айвазовский - другие новости

Россияне, манипулируя историей, называют Ивана Айвазовского "великим русским художником" (апеллируя к тому, что он учился в Петербургской академии художеств). Однако историческая справедливость постепенно восстанавливается.

В начале года музей Метрополитан в Нью-Йорке признал Ивана Айвазовского и еще двух художников - Архипа Куинджи, и Илью Репина-украинскими художниками.

Также сообщалось, что россияне после оккупации Мариуполя похитили из музеев города оригиналы картин Куинджи и Айвазовского.

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