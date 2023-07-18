Получили повреждения сотни уникальных сооружений.

Стало известно, сколько объектов культурного наследия Украины уничтожено и разрушено полностью российскими захватчиками. Об этом во время брифинга в медиацентре "Украина-Одесса" рассказала заместитель министра культуры и информационной политики Украины Екатерина Чуева.

По ее словам, сейчас украинские специалисты обследуют только те объекты, которые расположены на территории, подконтрольной Украине, и на достаточном расстоянии от зоны активных боевых действий.

"По количеству повреждений и потерь статистика неутешительна и она растет... Если мы говорим только о памятниках культурного наследия, то, по состоянию на 25 июня, повреждения зафиксированы на 664 объектах. Из них 84 – национального значения, местного - 514", - сказала Чуева.

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Она отметила, что повреждены 211 памятников архитектуры, памятников истории – 179, истории монументального искусства – 18, археологии – 16. при этом чиновник добавила, что многие объекты археологического наследия пока недоступны для исследователей, потому что находятся в опасной зоне, в частности, интенсивных обстрелов.

По данным Чуевой, полностью уничтожены 24 памятника, частично повреждены – 523, еще на 115 объектах степень разрушений требует уточнения.

Чуева отмечает, что объектов культуры, в том числе расположенных в современных зданиях, - тысячи, но окончательно о них будет известно после завершения войны и разминирования всех украинских территорий.

Как сообщал УНИАН, Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины выдала разрешение на ремонт щита монумента "Родина-мать", который расположен на правом берегу Днепра в Киеве на территории музея. Планируется устройство трезубца на щите скульптуры, который соответствует изображению на малом Государственном гербе Украины.

Этот монумент, сооруженный в 1981 году, является памятником науки и техники местного значения. Считается самой высокой монументальной скульптурой в Европе.

Напомним, в центре Одессы коммерсанты уничтожили уникальное здание, которое является памятником архитектуры - усадьбу Гавсевича, сооруженную в 1903 году. Памятник находится на территории центрального исторического ареала и вскоре будет в пределах буферной зоны исторического центра Одессы, внесенного в ЮНЕСКО.

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