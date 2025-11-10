По словам инструктора, проблемы с мобилизованными старшего возраста возникают уже на этапе БЗВП в учебных центрах.

Просто показатель возраста для службы в армии ничего не значит - людей нужно отбирать по способностям, впрочем, говорит инструктор, именно люди старшего возраста преимущественно идут в самовольное оставление части (укр. СЗЧ). Об этом говорится в материале hromadske о том, влияет ли возраст бойцов на их эффективность в армии и количество СВЧ и могут ли снизить мобилизационный возраст.

Командир 413-го отдельного стрелкового батальона Роман Ковалев рассказал, что у него был случай, когда на маршруте "ловили инсульт и падали без сил".

"Мы потом мучились, чтобы их достать. Есть те, которых достали. Но погибли и они, и те, кто их доставал", - сказал он.

По его словам, сейчас в батальоне тех, кому за 50, - где-то 10%, а средний возраст бойцов - 44 года. По мнению командира, для боевых должностей - это максимум.

"Сейчас они (солдаты старшего возраста, - ред.) на позициях. Кто-то безвылазно - по несколько месяцев или полгода. Вот одного хочу вывести, на позывной Дед, 55 лет. Я его вывел на вторую линию, а дальше он идти отказывается, потому что боится, что схватит инфаркт. И это проблема. Потому что ему еще нужно завести напарника", - пояснил комбат.

"С молодыми бойцами воевать легче"

Ковалев отметил, что "с молодыми бойцами воевать легче".

"А как их ко мне загнать в подразделение - я не знаю. Из тех, кого мне дают, из 50 человек - 5 дойдет до поля боя", - сказал он.

Командир батальона также рассказал, что ночью они "пытались завести пешком трех казаков":

"Не дошли двое - двухсотые. Выжил... молодой".

В то же время, по словам инструктора в 190-м учебном центре Сил беспилотных систем Влада Тулисова, проблемы с мобилизованными старшего возраста возникают уже на этапе базовой общей военной подготовки в учебных центрах.

"Вот сейчас как раз у меня на обучении люди в возрасте 45-50 лет. Программу они не вытягивают. Мы должны им давать больше поблажек. У них уже очень болят спины. Ноги. Есть много людей, которые имеют проблемы с сердцем. Нет такой выносливости", - пояснил он.

Именно люди старшего возраста преимущественно и идут в СЗЧ

Тулисов отметил, что это влияет и на количество СЗЧ, ведь, по его словам, именно люди старшего возраста преимущественно и идут в СЗЧ.

"У них нет ни здоровья, ни мотивации. СЗЧ сейчас гораздо больше, чем было еще полгода назад. Если взять последние месяц-два - за 50 дней подготовки из 450 человек могут сбежать 15-20", - рассказал он.

Так, считает инструктор, не нужно "брать так всех подряд". Вместо этого надо проводить более тщательный отбор:

"ТЦК привозит людей, и они приезжают с хорошим (результатом) ВЛК, а человек стоит передо мной и едва не теряет сознание".

Что происходит в рекрутинговых центрах

Между тем в рекрутинговых центрах рассказывают, что всех "подряд" не берут, а к людям старше 55 лет - особое внимание. Мол, если считают, что человек "не потянет" работу, то подразделение может его и не взять.

"У нас нет ограничений набора по возрасту. Просто мы тщательно исследуем состояние человека, готов ли он. А тогда согласовывает подразделение. Некоторых 59-летних надо согласовывать в Генштабе - запустят они в войско или нет", - рассказал главный сержант 4-го Центра рекрутинга Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины Денис Семирог-Орлик.

Он считает, что сейчас нет смысла снижать предельный возраст мобилизации:

"Мне, например, 50. И я нормально себя чувствую, я могу служить. Есть люди, которым 55, и они еще могут 25 раз на турнике подтянуться. А есть люди, которым 40, и они уже "разваливаются". Надо смотреть на здоровье. То есть простой показатель возраста - ничего не значит. Надо отбирать людей по способностям".

Представитель центра рекрутинга подчеркнул: мы сейчас не можем отказываться от людей из-за того, что "ты не такой" или "у тебя возраст не такой".

Проблема СЗЧ в Украине

Как сообщалось, ранее Игорь Луценко, командир подразделений операторов беспилотных летательных аппаратов, основатель Центра поддержки аэроразведки отметил, что в СЗЧ идут преимущественно те военнослужащие, которые служат уже длительное время и которые только пришли в армию.

Военнослужащий объяснил, что люди из первой категории устали, а тогда как "никто мобилизационную политику в государстве менять не хочет, резерва государство не формирует". А вторая категория, по его словам, - это преимущественно "бусифицированные".

