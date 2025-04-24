Долгое время украинская сторона работала над освобождением журналистки из российского плена, но этого так и не произошло.

Тело журналистки Виктории Рощиной возвращено на Родину в конце февраля этого года. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко в интервью "Цензор.НЕТ".

"Ее тело возвращено в рамках недавней репатриации в конце февраля этого года. С помощью ДНК-экспертизы идентифицирована ее личность", - отметил он.

Напомним, долгое время РФ не возвращала Украине тело журналистки.

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Гибель Виктории Рощиной

В сентябре в российском плену погибла 27-летняя украинская журналистка Виктория Рощина. Она писала провойну РФ против Украины.

Летом 2024 года журналистка уехала на оккупированную территорию Украины, после чего перестала выходить на связь.

В октябре 2024 года председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин рассказал, что отец журналистки получил официальное письмо от российских властей о смерти дочери.

10 октября в украинском Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что украинка погибла во время этапирования из Таганрога в Москву.

В украинской разведке рассказали, что работали над возвращением Рощиной из плена и имели "предварительные договоренности" по этому поводу.

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