По данным Минюста, за время полномасштабного вторжения РФ в Украине зарегистрировано около 2500 дистанционных браков.

В Украине за первые 9 месяцев 2022 года зарегистрировано 177 тысяч браков, опережающий показатели за аналогичный период 2021 года – 166 тысяч.

"Свадебный бум в Украине - любовь объединяет украинцев, несмотря на полномасштабную войну", - сообщает в Facebook Министерство юстиции Украины.

В Минюсте отмечают, что прижилось новшество - дистанционное бракосочетания, потому что за время полномасштабного вторжения зарегистрировано около 2500 таких браков. При этом напоминают, что в первые месяцы полномасштабного вторжения была упрощена процедура бракосочетания военнослужащих, которые защищают Украину на фронте и сейчас они имеют возможность дистанционно зарегистрировать брак.

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Как отмечает заместитель Министра юстиции Валерия Коломиец, инициатива создать механизм дистанционной женитьбы "поступила именно от военнослужащих – для них это еще один стимул, который вдохновляет вернуться домой".

Минюст сообщает, что за 8 месяцев полномасштабного вторжения дистанционно зарегистрировано около 2500 браков.

"Создавая семьи в условиях войны украинцы доказывают миру, что мы – нация, которая умеет по-настоящему любить и ценить важнейшие жизненные ценности", - считают в Минюсте.

Свадьба в Украине во время военного положения

Как сообщал УНИАН 8 марта, постановлением Кабинета министров № 213 "Некоторые вопросы государственной регистрации брака в условиях военного положения" предусмотрено, что если один из новобрачных - военнослужащий, то на период военного положения государственная регистрация брака может проводиться без его присутствия.

В таком случае заявление военнослужащего, полицейского, лица рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, Государственного бюро расследований, Государственной уголовно-исполнительной службы, лица начальствующего состава Национального антикоррупционного бюро, Бюро экономической безопасности или работника учреждения здравоохранения о государственной регистрации брака, что одновременно является подтверждением факта предоставления им согласия на брак, подается непосредственному командиру (руководителю). Он удостоверяет подлинность подписи на заявлении и обеспечивает его передачу в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния, в который подано лично женихом (невестой) заявление о государственной регистрации брака.

Факт регистрации брака, если один из новобрачных является военнослужащим, также может удостоверяться актом о заключении брака, который составляется непосредственным командиром (руководителем) военнослужащего, и скрепляется гербовой печатью соответствующего органа. Акт может составляться без личного присутствия одного или обоих новобрачных с использованием доступных средств видеосвязи с тем из них, кто отсутствует, или с обоими отсутствующими.

Акт регистрации брака также может удостоверяться актом, который составляется руководителем учреждения здравоохранения, в котором находятся или работают один или оба новобрачных, и скрепляется печатью (при наличии) этого заведения.

Актовая запись о браке составляется отделом государственной регистрации актов гражданского состояния в день получения заявления о государственной регистрации брака от военнослужащего.

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