Девушка призналась, что у нее есть возлюбленный, и он тоже военный. Но замуж она выйдет за другого защитника - представителя ЛГБТ-сообщества.

Специалист в сфере коммуникаций Леда Космачевская выходит замуж за украинского военного - представителя ЛГБТ-сообщества.

Своей историей она поделилась в Facebook и взбудоражила юзеров этой сети. Одни отнеслись к ее решению с пониманием, другие засыпали ее вопросами.

Космачевская сетует, что в Украине до сих пор нерешен вопрос о легализации однополых браков, поэтому такие партнеры ограничены в ряде юридических моментов.

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"Я стану женой военного, который добровольно согласился защищать Украину и делает это с начала полномасштабного вторжения. Я беру на себя ответственность за поиск, опознание, похороны, сообщение родственникам и знакомым. Это я при необходимости скажу врачу, что мой муж хотел стать донором. Это я не буду просить священника об отпевании, потому что мой муж этого не хотел. Это я выполню его последнюю волю и я встречу его первая, когда он вернется с победой", - написала Леда.

Напомним, что, по украинскому законодательству, только ближайшие родственники имеют право на оповещение о смерти, выдачу тела и денежной компенсации в случае гибели военного.

Интересно в этой истории то, что у нее, как призналась девушка, есть любимый. И он тоже военный, но замуж девушка выходит за другого защитника - представителя ЛГБТ-сообщества, чтобы представлять интересы его партнера.

"Это не то, что я хотела бы делать. Не должна. Потому что люблю другого, и он тоже военный. Я хочу стоять у него за спиной, я знаю каждый сантиметр его тела, я хочу всегда знать, где он. Я найду его где угодно, чего бы это ни стоило. И это право я могу иметь законно, а тысячи украинцев и украинок - нет", - написала Космачевская.

Она добавила, что у ее будущего мужа тоже есть муж, вместе они уже 15 лет.

"Но в юридической плоскости Украины его не существует. Это несправедливо, страшно, больно. Это забирает важнейшее из жизни однополых пар", - подчеркнула девушка.

"Какие времена, такая и невеста", - добавила она.

Петиция о легализации однополых браков в Украине

Напомним, в июле 2022 года электронная петиция о легализации однополых браков в Украине набрала необходимое количество голосов – 25 тысяч.

Позже Зеленский ответил на электронную петицию о легализации однополых браков в стране.

Президент напомнил, что по Конституции Украины брак основывается на свободном согласии женщины и мужчины, а в условиях военного положения Конституцию нельзя изменить.

Глава государства поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю рассмотреть поднятый в петиции вопрос и проинформировать его о результатах.

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