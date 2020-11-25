Указанное постановление Рада приняла 17 ноября.

С 25 ноября украинцев будут предупреждать о введении карантина за неделю.

Соответствующее постановление Рады появилось 24 ноября в Голосе Украины. Принятое решение парламента вступает в силу на следующий день после его публикации. То есть – 25 ноября.

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Документ обязывает Кабинет министров заранее (за 7 дней) информировать граждан об остановке общественного транспорта, переходе педагогов на дистанционное обучение, закрытии ресторанов, кафе, кинотеатров или введении режима изоляции.

Кроме того, Кабмин должен не позднее 7 календарных дней до начала действия двух и более указанных мероприятий внести в ВР законопроект о предоставлении государственной поддержки и льгот населению и субъектам хозяйствования, которые испытывают негативные последствия в связи с усилением противоэпидемических мероприятий.

Указанную постановление Рада приняла 17 ноября.

Карантин выходного дня: что известно

11 ноября Кабинет министров принял решение о введении с 14 по 30 ноября карантина выходного дня. Он будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

В выходные дни до ограничений, предусмотренных в будни, добавляется запрет на работу кафе и ресторанов (за исключением услуги «с собой»), работу ТРЦ, других развлекательных заведений, фитнес-центров и др.

Разрешено работать продуктовым магазинам, аптекам, ветеринарным аптекам, медицинским учреждениям, АЗС.

В ВР зарегистрирован проект постановления о рекомендациях правительства отменить карантин выходного дня.

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Автор: Яна Ставская