В Софии Киевской на Пасху будут рассказывать о весенних народных играх и традициях, – Игнат Коробко

В национальном заповеднике "София Киевская" 12 апреля состоится празднование Пасхи, во время которой дети смогут познакомиться с весенними народными играми и традициями на интерактивной детской локации от проекта "Знай Свою Украину". Об этом сообщил меценат и соавтор проекта Игнат Коробко.

"На нашей локации дети смогут пройти пасхальный квест, сыграть в традиционные игры с пасхальными яйцами, создавать LEGO-писанки и многое другое. Именно из-за таких игр и собственного опыта весенние традиции станут для них более понятными и более близкими", – рассказал Игнат Коробко.

Детское пространство "Весна, весна, что ты нам принесла" будет работать с 13:00 до 16:00.

Видео дня

По его словам, взрослым также будет чем заняться на празднике "Пасха в Софии Киевской".

"В течение дня на территории заповедника будут исполнять веснянки и гаивки, запланированы выступления кобзарей и лирников и традиционные весенние игры. Посетители смогут приобщиться к общей праздничной трапезе и посетить выставку с работами народных мастеров", – рассказал Игнат Коробко.

Он добавил, что раньше в большинстве регионов страны было привычным совместно праздновать Пасху возле церкви, но из-за исторических запретов и других испытаний традиция забылась. Организаторы события хотят его возродить и, таким образом, создать пространство для встречи громады, игр и семейного общения.

Праздник организовали Национальный заповедник "София Киевская" и Национальный центр народной культуры "Музей Ивана Гончара" в партнерстве с проектом "Истоки" от Zagoriy Foundation.

Напомним, "Знай свою Украину" – это образовательный проект о традиционной украинской культуре, который в партнерстве с благотворительными и культурными институтами и при поддержке мецената Игната Коробко создает учебные курсы, уроки и практические материалы для педагогов и широкой аудитории.