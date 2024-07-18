Для военных, ветеранов войны, а также детей до 7 лет вход в парк-памятник будет бесплатным.

19 июля 2024 года бывшая частная резиденция президента-беглеца Виктора Януковича "Межигорье", которую он занимал в течение 2002-2014 годов, возобновляет свою работу после национализации, сообщила "УНИАН" пресс-секретарь государственного учреждения парка-памятника Ирина Головатенко.

На данном этапе для туристов будут доступны большинство объектов на территории парка, за исключением недвижимого имущества, среди которого в том числе и музеи. Оно сейчас находится в процессе передачи государственному учреждению парка-памятника "Межигорье".

В общем, на территории парка-памятника находится 121 здание, а также десятки животных, среди которых в частности страусы, ламы, косули и лани. Кроме того, там обнаружили более 500 ценных объектов движимого имущества - среди которых произведения искусства, иконы, витражи в церкви, предметы интерьера и тому подобное.

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Пока что о новых выявленных ценностях сообщили в НАБУ, которое планирует наложить арест на имущество и также взыскать его в пользу государства.

Что этому предшествовало

В 2023 году ВР приняла закон, который обязал вернуть "Межигорье" в государственную собственность и создать на его основные новый объект природно-заповедного фонда.

15 июля 2024 года стало известно, что АРМА завершила процесс передачи активов в управление государственному парку-памятнику "Межигорье". Речь идет о движимом имуществе, которое было арестовано в рамках уголовных производств в отношении экс-президента Януковича после Революции Достоинства и за сохранение которого с 2014 года стали ответственными активисты по собственному согласию.

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