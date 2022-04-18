Ажиотаж, вероятно, вызван новостью о том, что флагман ЧФ РФ, крейсер "Москва" затонул.

Укрпочта вводит ограничения на продажу уже легендарных марок "Русский корабль, ***" из-за спекулянтов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

За 5 дней с момента выпуска марки Укрпочте удалось продать почти 500 тысяч экземпляров. Тираж составил один миллион, допечатывание не планируется.

Поэтому каждая марка сохранит свою историческую ценность, обращают внимание в компании.

В Укрпочте отметили, что некоторые люди уже начали продавать купленное по спекулятивным ценам.

"Некоторые люди начинают продавать купленное по спекулятивным ценам. Например, на Ebay уже можно купить конверт с маркой за тысячу долларов. Но Укрпочта не поддерживает это и любые благотворительные или иные инициативы с маркой (за исключением аукциона в Prozorro). Ведь проследить, куда идут средства по продаже марок, невозможно", - говорится в сообщении.

В связи с этим с сегодняшнего дня, 18 апреля, Укрпочта вводит ограничения на продажу марок.

Граждане смогут купить не более 5 листов марок (1 лист = 6 марок) в одни руки любого номинала.

Почтовые марки с кораблем уже есть во всех областных центрах Украины (кроме Херсона, Крыма, Донетчины и Луганщины, для них оставили резерв).

Также отменяются все заказы в интернет-магазине (некоторые из них были на более 30 тысяч марок).

Оформить покупку можно повторно, однако не более 3 листов на 1 заказ. Многие покупки с одного адреса будут блокироваться.

Кроме того, Укрпочта объявила о планах выпустить новые марки.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля Укрпочта ввела в обращение новую марку с фразой-ответом защитников острова Змеиный "Русский военный корабль, иди...". Марку выпустили миллионным тиражом двумя номиналами для внутреннего пользования и отправки за границу.

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