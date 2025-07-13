В то же время цены на обучение в Великобритании, Канаде и США намного выше, чем в странах ЕС.

Для тех, кто хочет получить высшее образование в Европе, увеличивается спрос на более бюджетные направления. Об этом рассказала основательница компании Edusteps, которая занимается сопровождением желающих поступить в зарубежные вузы, Олеся Шахраюк в интервью NV.

"Если мы рассматриваем страны ближнего зарубежья, то расходы на проживание и питание составляют примерно 8 тыс. евро в год. Если говорить, скажем, о Франции, Германии, Нидерландах, то там все это будет немного дороже - ориентировочно 10-12 тыс. евро, а то и даже 13-14 тыс. евро", - объяснила она.

В свою очередь в Великобритании, Канаде и США цены намного выше. В частности, проживание будет стоить от 15 тысяч долларов или даже до 25 тысяч долларов в год.

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В то же время, по словам Шахраюк, эти суммы являются лишь частью расходов, к которым необходимо добавить оплату на обучение. В таком случае самыми дорогими будут англоязычные страны - США, Великобритания и Канада.

"Там разные диапазоны, но студенту надо иметь по крайней мере от $25 тыс. в год на обучение. Более бюджетными будут, конечно, страны ЕС - там стоимость обучения будет примерно 11-20 тыс. евро. Польша, Латвия, Литва, Эстония - здесь диапазон цен может быть от 2,5 до 6 тыс. евро за год обучения, в зависимости от университета, программы и т.д.", - подчеркнула специалист.

По ее словам, если студенты учатся на языке страны, в которой находятся, то это значительно уменьшает стоимость образования.

"Кое-где это может быть условно бесплатное обучение, например, как предлагает Чехия, если это обучение на чешском языке. Так же и на словацком в Словакии. Поэтому одновременно увеличилось количество студентов, которые едут на языковые курсы в эти страны: год, скажем, изучают язык и потом идут учиться", - отметила Шахраюк.

Эксперт добавила, что если до полномасштабной войны образование за рубежом было продуманным решением для родителей и студентов, то за последние годы все по-другому. Главным фактором стала безопасность, ведь родители как парней, так и девушек, хотят, чтобы они получали образование в безопасном месте, пока в Украине идет война.

Образование в Украине - последние новости

Ранее народный депутат Украины Федор Вениславский ответил, запретят ли мужчинам получать образование после 25 лет. По его словам, такого законопроекта он не видел.

"Вообще любые ограничения на получение образования они будут сомнительно конституционными, потому что Конституция гарантирует право на образование", - подчеркнул нардеп.

Также в Министерстве образования и науки Украины ответили, станет ли курс базовой военной подготовки необязательным для студентов. Там отметили, что в законопроекте, которым вводится дисциплина "Основы национального сопротивления" вместо БОВП, предусмотрено, что она будет обязательной для всех студентов второго года обучения в учреждениях высшего и профессионального предвысшего образования.

"Введение курса "Основы национального сопротивления" не имеет целью готовить студентов учреждений высшего и профессионального предвысшего образования к мобилизации. Речь идет о подготовке к потенциальным угрозам, с которым может в будущем столкнуться любой гражданин Украины", - заверили в МОН.

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