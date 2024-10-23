Несколько тысяч ветровых турбин ожидают своего вывода из эксплуатации, но на это есть свое решение.

Компания Vattenfall и дизайнерская студия Superuse создали целый дом внутри большой капсулы в части ветровой турбины, оснастив его современными экологичными технологиями, такими как тепловой насос, а также солнечные панели и солнечный водонагреватель.

Проект был представлен на Dutch Design Week 2024, пишет Interesting Engineering. Как сообщается, он сумел продемонстрировать инновационный подход к повторному использованию промышленных материалов. Турбина V80 мощностью 2 МВт проработала в Австрии 20 лет, в итоге внутри нее построили крошечный дом, который не только компактен, но в то же время удобен для жизни.

СМИ пишет, что в доме шириной 4 метра, длиной 10 метров и высотой 3 метра есть кухня, ванная комната и жилая зона. Отмечается, что создание домика было непростой задачей, но это открывает возможность переделать другие ветровой турбины, которые ожидают вывода из эксплуатации — по всему миру таких около 10 тысяч.

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Ранее УНИАН сообщал, что эксперты предупреждают о химическом загрязнении в Украине.

"Наибольший вред окружающей среде наносят ракеты. Их топливо отравляет почву и воду, провоцирует химическое загрязнение окружающей среды", - заявляют они.

Кроме того, теневой флот танкеров РФ уже заливает океан нефтью, Запад игнорирует это. К тому же, сообщается, что из-за отсутствия страховки в случае утечки или более серьезной проблемы - их труднее привлечь к ответственности.

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