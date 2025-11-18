Сейчас устанавливаются обстоятельства, почему они были принудительно депортированы.

18 ноября через пункт пропуска "Шегини", который расположен на границе с Польшей, из Соединенных Штатов Америки вернули 50 граждан Украины. Об этом в комментарии УНИАН рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Они документированы соответствующими документами о принадлежности к гражданству Украины или документами на возвращение. До этого Украине поступала информация от США о намерениях, в соответствии с положениями норм международного права, о выдворении транзитом через территорию Республики Польша ряда лиц без гражданства США, которые являются выходцами из Украины", – отметил Демченко.

Он добавил, что сейчас пограничники обеспечили их оформление в пограничном отношении на въезд в Украину в соответствии с определенными законодательством Правилами.

"Стоит отметить, что Украина в любых случаях принимает своих граждан. Сейчас также выясняются обстоятельства, из-за чего в отношении них было принято решение о принудительном выдворении", – добавил Демченко.

Украинские беженцы: важные новости

Ранее в Министерстве социальной политики рассказали, что около 7 миллионов украинцев находятся за границей из-за полномасштабного вторжения РФ. Отмечается, что около 4,6 млн из них имеют статус временной защиты в странах Европейского Союза.

Между тем в BBC сообщали, что в Британии ужесточат правила натурализации для беженцев, что будет касаться в том числе и украинцев. В частности, планируется увеличить срок проживания в стране в статусе искателя убежища на 20 лет вместо действующих 5, прежде чем они смогут подать заявку на постоянное проживание.

