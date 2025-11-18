Количество таких украинцев является достаточно большим.

Из примерно семи миллионов украинцев, которые находятся за границей из-за полномасштабной войны, 4,6 млн имеют статус временной защиты в странах Европейского Союза. Об этом рассказала заместитель министра социальной политики, семьи и единства Илона Гавронская в интервью "Укринформу".

"Точные цифры нужно всегда обновлять, но ориентировочно могу сказать так: из тех около 7 млн украинцев, которые находятся за границей в результате полномасштабной войны, 4,6 млн - на временной защите в ЕС", - подчеркнула она.

По словам Гавронской, по разным исследованиям, около 2 млн человек за период 2022-2023 годов уже успели выехать и вернуться.

"Первые два года полномасштабной войны это было очень заметно. Теперь мы наблюдаем определенный баланс: постоянно кто-то выезжает, кто-то возвращается. Из-за этого цифра в 4,6 млн на временной защите держится примерно стабильной", - добавила чиновник.

Украинские беженцы за рубежом

Ранее BILD писал, что в Германии ограничивают выплаты украинским беженцам. Отмечается, что всех украинцев, прибывших в страну после 1 апреля 2025 года, в будущем будут считать просителями убежища и, соответственно, они будут получать помощь в меньшем размере.

Поэтому после введения новых правил размер помощи составит около 441 евро в месяц, в том числе 196 евро на личные расходы и 245 евро - на питание и одежду.

В то же время Bloomberg сообщал, что в Польше растет враждебность и агрессия к украинцам. В частности половина поляков теперь считает, что государственная помощь, которую предоставляют прибывшим украинцам, слишком щедрая.

"Трещины в этой солидарности сейчас становятся все более очевидными, поскольку сопротивление поддержке Украины становится центральным моментом в борьбе за власть в высших эшелонах польской политики", - добавили в издании.

