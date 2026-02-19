Польша отменяет спецльготы для украинских беженцев: президент подписал закон

По его словам, завершен "этап безусловных привилегий".

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал документ, который предусматривает перенос всех инструментов поддержки украинских беженцев в общий Закон о предоставлении защиты иностранцам. Об этом пишет PAP.

По его словам, завершен "этап безусловных привилегий". Он подчеркнул, что Польша и в дальнейшем поддерживает Украину в войне против РФ, однако новый закон должен упорядочить систему помощи и защитить государственные финансы.

Стоит отметить, что так называемый закон о специальной помощи для украинцев, с 2022 года, создал отдельную правовую систему, которая упростила правила проживания, работы, получения льгот и образования для беженцев из Украины.

Видео дня

Новый закон постепенно отменяет эту систему, а ключевые инструменты поддержки будут включены в общие положения о защите иностранцев. Кроме того, подписанный документ продлевает легальность пребывания в Польше граждан Украины, бежавших от войны, до 4 марта 2027 года.

Что меняется:

Отменяется спецзакон 2022 года, который упрощал пребывание, трудоустройство и доступ к соцвыплатам для украинцев.

Вводится единая система временной защиты для всех иностранцев.

Законность пребывания украинцев продлена - они смогут подать заявление на легализацию до 4 марта 2027 года.

Статус PESEL UKR интегрируют в общий закон о защите иностранцев.

Бумажные удостоверения заменят электронной картой Diia (DIIA) и подтверждением через польское приложение mObywatel.

Социальные выплаты и помощь по проживанию ограничат - их будут получать преимущественно уязвимые категории.

Медицинская помощь будет предоставляться несовершеннолетним, трудоустроенным, жертвам пыток и изнасилований и другим уязвимым лицам.

Важно, что закон вступит в силу 5 марта 2026 года.

Украинские беженцы в Европе

Председатель Палаты депутатов Чехии и глава SPD Томио Окамура заявил, что министры от движения "Свобода и прямая демократия" проголосуют в правительстве против проекта постановления, согласно которому беженцы из Украины должны иметь возможность подать заявку на специальное разрешение на долгосрочное проживание в этом году.

Вас также могут заинтересовать новости: