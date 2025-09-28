По словам представителя министерства, в этом вопросе есть нюанс.

Отсрочка от службы в профессиональном образовании предоставляется только для тех, кто никогда не учился ни в колледжах, ни в университетах, однако таких людей в Украине немного. Об этом заявил заместитель Министра образования и науки Украины Дмитрий Завгородний в интервью "РБК-Украина".

По его словам, отсрочки в образовании предоставляются только в случае, если вы получаете обучение по уровню выше, чем ваше предыдущее образование.

"Например, если вы закончили когда-то университет, и подаетесь на обучение в профессиональное заведение, отсрочку не предоставляют. Вы можете получить отсрочку, если у вас до этого высшего образования не было. Так же в профессиональных заведениях - если у вас до этого не было никакого образования, а только полное общее среднее, тогда вы получаете отсрочку", - отметил Завгородний.

Это означает, что получить отсрочку можно в том случае, если человек закончил только 9 классов и теперь хочет учиться в вузе.

Он добавил, что сейчас в аспирантуре рекордно увеличилось количество мужчин, ведь это дает право на отсрочку, однако в профессиональном образовании такой проблемы нет.

"У нас такой проблемы нет, поскольку в Украине большинство людей какое-то образование все же получают. Достаточно небольшой процент людей вообще по всей стране тех, кто после школы не получают никакого образования - ни профессионального, ни профессионального предвысшего, ни высшего. Поэтому за отсрочками в высшее образование сейчас пошли люди, у которых высшего образования не было. А было, скажем, профессиональное или профессиональное предвысшее", - подчеркнул представитель МОН.

По его словам, в профессиональном образовании нет таких злоупотреблений, поскольку для людей с высшим образованием это не дает отсрочку.

"А людей с образованием в Украине большинство. Плюс - эти курсы и само профессиональное образование - оно короткое, и наша цель - чтобы люди сразу шли работать, шли на рынок труда. Поэтому у нас и нет этого фальшивого спроса. Люди понимают: "окей, это всего 9 месяцев обучения, плюс - это экзамены и собственно учебный процесс", - добавил Завгородний.

Получение какого образования предоставляет отсрочку?

Согласно закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" получить отсрочку могут соискатели:

профессионального (профессионально-технического);

профессионального предвысшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования и получают уровень образования, который является высшим за ранее полученный уровень образования в последовательности , определенной частью второй статьи 10 Закона Украины "Об образовании";

определенной частью второй статьи 10 Закона Украины "Об образовании"; докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру и тому подобное.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее правительство изменило правила воинского учета. Теперь постановку и снятие с этого учета можно делать без личного визита в ТЦК и СП. В Минобороны отметили, что граждане в возрасте 25-60 лет, которые до сих пор не стали на воинский учет, будут учтены автоматически.

"Автоматизация воинского учета - это еще один шаг к созданию современного электронного ТЦК. Благодаря цифровым инструментам мы устраняем лишнюю бюрократию, уменьшаем нагрузку на ТЦК и СП, делаем систему более эффективной, а процессы - простыми, удобными, прозрачными для граждан", - прокомментировал изменения руководитель Директората цифровой трансформации Министерства обороны Украины Артем Романюков.

В то же время юристы объяснили, можно ли забронировать работника, который находится в розыске. По их словам, этого нельзя сделать в соответствии с порядком бронирования.

