Президент подписал соответствующий закон.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым предусмотрено усовершенствование процедур проведения медико-социальной экспертизы. Закон предусматривает, что приход лица на медицинский осмотр в МСЭК не является обязательным.

Для установления инвалидности комиссии достаточно будет проанализировать медицинские документы.

Лицо также имеет право определять как будет участвовать в заседании МСЭК (лично или онлайн).

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Кроме того данные о выводах МСЭК будут внесены в электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ). Эта упростит доступ врачей к данным, что ускорит процесс.

Реформа МСЭК в Украине

Как сообщал УНИАН, 29 октября 2024 года Верховная Рада Украины приняла закон "Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования процедур проведения медико-социальной экспертизы" (регистрационный номер 11225). За него проголосовали 284 народных депутата.

12 ноября ремьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства раскрыл детали нового механизма установления инвалидности и назначения страховых выплат после ликвидации МСЭК.

Он отметил, что старая бюрократическая система медико-социальной экспертизы будет ликвидирована и правительство направило в Верховную Раду проект закона, устанавливающий алгоритм оценки повседневного функционирования человека.

По словам премьера, практикующие врачи в многопрофильных больницах в составе экспертных команд объективно оценят состояние пациента по одной из трех категорий: стойкое полное ограничение трудоспособности; стойкое частичное ограничение трудоспособности; трудоспособное лицо.

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