Маси Найем рассказал о том, как именно должна быть реформирована МСЭК, чтобы это было и справедливо, и антикоррупционно для государства.

Передача функций медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) в кластерные больницы никак не позволит преодолеть коррупцию, заявил ветеран российско-украинской войны, адвокат Маси Найем. Он отметил, что в основе реформы МСЭК должно быть включение международного классификатора функциональности, что уменьшит человеческий фактор в процессе принятия решения об установлении инвалидности.

В интервью LB Live Маси Найем рассказал, что сейчас в МСЭК существует субъективный фактор, из-за которого и проявляется коррупция.

"Я сейчас попробую очень упрощенно донести. Если у меня нет одного глаза, то я потерял функциональность на такой-то процент. Согласно этим данным, когда мы зафиксировали, что я потерял, условно, на 20% свою функциональность, должна быть построена система координат в армии", - подчеркнул юрист.

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По его словам, если в армию будут принимать людей, которые имеют функциональность "не менее такого-то процента", тогда ситуация изменится. Из-за этого, если будет включен международный классификатор функциональности, решения будут менее зависеть от человеческого фактора и поэтому будут более справедливыми.

Кроме того, Маси Найем отметил, что, если кластерные больницы будут подключены к электронной системе здравоохранения (ЭСОЗ), то будет легче проверить решения об установлении инвалидности.

"Если будет работать такая история, что МСЭК выдал документ об установлении статуса инвалидности, и если его нет в системе, то оно не действует. Таким образом мы сможем минимизировать коррупцию", - подытожил он.

Кластерные медучреждения - что это

Это многопрофильные больницы, которые удовлетворяют множество распространенных медпотребностей населения, оказывая комплексную стационарную помощь при самых распространенных заболеваниях.

Ранее УНИАН сообщал, что будет с МСЭК, и как будет работать новая система для установления инвалидности.

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