Передача функций медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) в кластерные больницы никак не позволит преодолеть коррупцию, заявил ветеран российско-украинской войны, адвокат Маси Найем. Он отметил, что в основе реформы МСЭК должно быть включение международного классификатора функциональности, что уменьшит человеческий фактор в процессе принятия решения об установлении инвалидности.
В интервью LB Live Маси Найем рассказал, что сейчас в МСЭК существует субъективный фактор, из-за которого и проявляется коррупция.
"Я сейчас попробую очень упрощенно донести. Если у меня нет одного глаза, то я потерял функциональность на такой-то процент. Согласно этим данным, когда мы зафиксировали, что я потерял, условно, на 20% свою функциональность, должна быть построена система координат в армии", - подчеркнул юрист.
По его словам, если в армию будут принимать людей, которые имеют функциональность "не менее такого-то процента", тогда ситуация изменится. Из-за этого, если будет включен международный классификатор функциональности, решения будут менее зависеть от человеческого фактора и поэтому будут более справедливыми.
Кроме того, Маси Найем отметил, что, если кластерные больницы будут подключены к электронной системе здравоохранения (ЭСОЗ), то будет легче проверить решения об установлении инвалидности.
"Если будет работать такая история, что МСЭК выдал документ об установлении статуса инвалидности, и если его нет в системе, то оно не действует. Таким образом мы сможем минимизировать коррупцию", - подытожил он.
Кластерные медучреждения - что это
Это многопрофильные больницы, которые удовлетворяют множество распространенных медпотребностей населения, оказывая комплексную стационарную помощь при самых распространенных заболеваниях.
Ранее УНИАН сообщал, что будет с МСЭК, и как будет работать новая система для установления инвалидности.