В городе произошел прилет на парковку, поврежден многоквартирный дом и университет.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление относительно баллистического удара по Одессе, которой российская армия нанесла сегодня, 18 ноября.

"Удар российских террористов баллистикой по Одессе, по жилому району. Прилет на парковку. Повреждены многоквартирный дом, университет, админздание. По состоянию на сейчас известно о 8 погибших людях. Мои соболезнования семьям и близким. Еще почти два десятка людей пострадали", - заявил Зеленский.

По его словам, сейчас привлечены все необходимые силы, чтобы помочь всем, кто в этом нуждается. Также президент подчеркнул, что это попадание - не случайность.

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"Это не случайные удары - это показательные удары. После звонков и встреч с Путиным, после всех лживых сплетен в медиа о якобы "воздержании" от ударов. Россия показывает, что ее интересует на самом деле: только война. И этот сигнал стоит услышать во всех частях мира, от залов, где встречаются члены "Группы двадцати", до всех столиц мира", - подчеркивает Зеленский.

Удар по Одессе - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 ноября, Одесса вновь подверглась баллистическому удару. По словам главы Одесской ОГА Олега Кипера, РФ атаковала областной центр ракетой, из-за попадания которой, по предварительным данным, погибли 8 человек, еще 18, в том числе ребенок, получили ранения. Четверо - в тяжелом состоянии.

Повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, что с утра над городом работал разведывательный дрон, а через несколько часов произошел прилет баллистики.

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