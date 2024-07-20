По словам бывшего сотрудника СБУ, пока неизвестно, было ли это убийство спланированным.

Чем больше прошло времени с момента убийства бывшего депутата, профессора Львовской политехники Ирины Фарион, тем сложнее найти нападавшего. Такое мнение высказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире телеканала "Эспрессо".

"Одиночка - это головная боль для всех стран мира. Неважно, диктаторская форма правления, демократическая, одиночка-террорист, одиночка-преступник - бешеная головная боль. Его невозможно просчитать, вернее возможно, но вероятность близка к чуть больше единицы по 100-балльной шкале. Что он себе нафантазировал, о чем он рассуждает, какие мотивы - никто не знает", - объяснил эксперт.

По словам Ступака, когда убийство организовывает группа, то есть вероятность, что кто-то проговорится.

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"Неважно, это Соединенные Штаты, Китай, Россия, Тайвань - все работает плюс-минус одинаково. Мы в конкретном случае не знаем, был ли это одиночка, была ли это группа людей, запланировал ли он заранее, хотя уже есть такие версии, или это было спонтанное решение. Но еще раз об одиночках - это очень-очень сложно", - подчеркнул экс-сотрудник СБУ.

Он отметил, что существует такая условность, если в течение 72 часов не смогли найти убийцу по горячим следам, тем меньше вероятность, что лицо или лица будут задержаны.

"Ведь есть возможность исчезнуть - следы в воду, концы в воду. Наконец, не забываем об историях, когда могут убить исполнителей через следы в воду, может такое быть. Это одна цифра. Если в течение двух месяцев не смогли выйти на исполнителя, заказчика, есть такая догма, конечно, то очень вероятно, что дело просто ложится", - подытожил Ступак.

Убийство Ирины Фарион - что известно

Как писал УНИАН, около 19:30 в Ирину Фарион выстрелил неизвестный возле ее дома. Сначала женщину с ранением головы госпитализировали в больницу.

После этого Фарион прооперировали во Львове, тогда она находилась в критическом состоянии в глубокой мозговой коме.

"Состояние критическое, глубокая мозговая кома, искусственная вентиляция легких. Пациентке сразу проведена компьютерная томография всего тела, пациентка взята в операционную. По состоянию на сейчас проведена операция первичной хирургической обработки раны головы. Мы продолжаем бороться за ее жизнь, делая все необходимое для этого", - сообщила руководитель анестезиологической службы Первого медицинского объединения города Львова Наталья Матолинец.

Уже через несколько часов стало известно, что сердце Ирины Фарион не выдержало и она умерла в больнице.

"Была проведена операция и ее даже перевели в реанимационное отделение для продолжения лечения. Однако сердце пациентки не выдержало", - отметила Матолинец.

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