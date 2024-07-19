Несмотря на все усилия медиков, спасти ее не удалось.

Экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион после покушения умерла в больнице, сообщили в пресс-службе Первого медицинского объединения Львова.

Также эту информацию подтвердили глава Львовской ОВА Козицкий и мэр Львова Андрей Садовый.

"Беда. Стало известно, что Ирина Фарион умерла в больнице. Медики сделали все возможное, но ранение было несовместимо с жизнью. Громада Львова выражает искренние соболезнования семье и всем, кто ее знал и любил. Это очень страшно и ужасно. что в Украине больше нет безопасного места. Но чтобы такое дерзкое, наглое убийство Убияцу надо найти", - написал мэр.

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Он выразил надежду, что заказчик также должен быть известен и нести полную ответственность.

Покушение на Фарион – детали

Около 19:30 в общественный деятель выстрелил неизвестный неподалеку от ее дома, после чего скрылся. Женщину с ранением головы в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Политику Ирину Фарион прооперировали во Львове после полученного ею огнестрельного ранения. Она находилась в критическом состоянии в глубокой мозговой коме.

Как сообщила руководитель анестезиологической службы Первого медицинского объединения города Львова Наталья Матолинец, Ирину Фарион с огнестрельным ранением головы доставили в отделение неотложной медицинской помощи около 20 часов.

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