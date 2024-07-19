Медики борются за жизнь пациентки.

Политика Ирину Фарион прооперировали во Львове после полученного ею огнестрельного ранения. На текущий момент она находится в критическом состоянии в глубокой мозговой коме.

Как сообщила руководитель анестезиологической службы Первого медицинского объединения города Львова Наталья Матолинец, Ирину Фарион с огнестрельным ранением головы доставили в отделение неотложной медицинской помощи около 20 часов.

"Состояние критическое, глубокая мозговая кома, искусственная вентиляция легких. Пациентке сразу проведена компьютерная томография всего тела, пациентка взята в операционную. По состоянию на сейчас проведена операция первичной хирургической обработки раны головы. Мы продолжаем бороться за ее жизнь, делая все необходимое для этого", - рассказала она.

Во Львове стреляли в Ирину Фарион

Как писал УНИАН, вечером 19 июля во Львове неизвестный ранил из пистолета пожилую женщину. Почти сразу стало известно, что жертвой покушения стала скандально известный политик Ирина Фарион.

Чуть позже информацию официально подтвердили в полиции. По данным правоохранителей, покушение на экс-нардепа произошло около 19:30. Сейчас полиция разыскивает нападавшего. По словам очевидцев, стрелок якобы несколько дней рыскал вблизи дома, где живет Фарион.

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