Сейчас на прилавках почти нет того легендарного сырка, вкус которого украинцы помнят с детства.

Легендарный плавленый сырок "Дружба", вкус которого украинцы помнят с детства, сейчас сильно изменился. Найти настоящий и безопасный продукт в магазинах очень трудно. У диетологов, которые только слышат о сырке "Дружба", волосы встают дыбом - настолько вредным может быть продукт.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

На полках магазинов можно увидеть много предложений от разных производителей, которые обещают вкусные и полезные сырки "Дружба". Однако это не всегда так. В Украине все меньше молока, поэтому говорить о соблюдении рецептуры уже не приходится.

По легенде, сырок "Дружба" придумали еще советские пищевики. Этот продукт должен был стать достойной заменой мяса для космонавтов. Когда Илон Маск еще даже не родился, авторы рецептуры плавленого сырка уже надеялись, что их разработка станет едой для космонавтов на Марсе. Тогда сырок изготавливали исключительно из продуктов молочного происхождения (качественных твердых сыров, сливочного масла и сметаны с сухим молоком), он был полезным и не вредил здоровью.

Сейчас за качественными сырками нужно охотиться, в магазинах продают много "Дружб", которые опасно есть. Диетологи признаются, что когда они лишь слышат название этого сырка, у них встают дыбом волосы. Ароматизаторы, полное пренебрежение традиционной рецептурой и, самое страшное, множество пальмового масла. Сырки с трансжирами вызывают множество болезней, среди которых атеросклероз и другие серьезные проблемы с сосудами.

Читайте такжеВ Украине подскочили цены на молоко-сырьеСейчас вкус и качество сырков соответствуют только одному критерию - от таких продуктов можно не умереть сразу. Готовить "Дружбу" лучше самостоятельно, дома точно не будет пальмового масла. Однако если очень хочется найти сырок в магазинах, можно провести несколько экспериментов.

Во-первых, стоит обращать внимание на этикетку. Производители часто называют "Дружбу" не сырком, а сырным продуктом - это уже говорит о том, что товар может не соответствовать рецептуре.

Некачественный сырок не растворяется во рту, он остается кусочком, хотя настоящий продукт полностью растворяется. Фальсификат лепится в руках, хотя настоящий должен крошиться. Такой творожок лучше уже отдать детям вместо пластилина, а не есть. Еще один метод определения подделки - кипяток. Если сырок из пальмового масла окажется в горячей воде, он, будто стиральный порошок, начнет красить воду.

А для проверки продукта на содержание крахмала нужен лишь йод. Настоящий сырок не потемнеет, а вот фальсификат сразу отреагирует на йод темными пятнами.

Ранее УНИАН уже сообщал о еще одном продукте, который сейчас очень испортился - зефире. Эксперты рассказали, как выбрать вкусный зефир и почему легендарно лакомство стало вредным.

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Автор: Полина Кузенко