Гайана - единственная англоязычная страна в Южной Америке, которая может похвастаться необыкновенными природными ландшафтами, что делает её идеальным местом для тропического отдыха. Об этом пишет Daily Express.
Расположенная на северо-восточной окраине континента, страна остаётся одним из наименее посещаемых мест в регионе, несмотря на некоторые из самых впечатляющих пейзажей.
Отмечается, что её долгое время называли "Землёй многих вод" за её обширные речные системы, густые тропические леса и обширные водно-болотные угодья. Около 80% её территории покрыто нетронутой дикой природой, что поддерживает экосистему, одну из самых богатых биологическим разнообразием на планете.
Одной из самых известных достопримечательностей Гайаны является водопад Кайетур. Водопад Кайетур, падающий непрерывно с высоты около 225 метров, считается крупнейшим однокаскадным водопадом в мире.
Важно, что доступ к этому месту по-прежнему непрост: для этого требуется либо чартерный рейс из столицы, Джорджтауна, либо сложный многодневный поход через тропический лес. В статье сказано:
"Путешественники, совершающие это путешествие, часто сталкиваются с дикими животными, такими как капибары, красные ревуны, ярко окрашенные скальные петушки и, в редких случаях, ягуары".
Интересно, что речные сети страны предлагают ещё один путь в её отдалённые внутренние районы. Экскурсии часто проходят по водным путям, окружённым густыми джунглями, где посетители могут увидеть кайманов длиной до двух метров и ярко окрашенных ядовитых лягушек.
Защитники природы считают этот регион убежищем для видов, находящихся под угрозой исчезновения в других частях бассейна Амазонки.
В Гайане два основных сезона: сухой период с августа по ноябрь обычно считается наиболее благоприятным временем для посещения её главных достопримечательностей.
"Хотя столица, Джорджтаун, является культурным центром с музеями, исторической архитектурой и рынками, власти и туроператоры часто рекомендуют туристам посещать страну с проверенными гидами из соображений безопасности", - отмечается в статье.
Чем привлекательна Гайана
Население Гайаны, бывшей британской колонии, отражает многовековую миграцию из Африки, Индии, Китая, Португалии, Бразилии и стран Карибского бассейна. Это разнообразие наиболее очевидно в кулинарной культуре, где переплетаются специи и кулинарные традиции разных континентов.
Индийские лепёшки роти обычно сочетаются с западноафриканской бамией, карибскими плантайнами и бразильской фаринью. Национальное рагу "пепперпот" представляет собой смесь томленой говядины с гвоздикой, корицей и острым местным перцем вири-вири.
Интересно, что карибское наследие Гайаны особенно заметно во время крупных ежегодных праздников. Праздник Машрамани, отмечающий республиканский статус страны, наполняет улицы яркими парадами, выступлениями оркестров, играющих на стилпанах, и красочными костюмами. Крикетный карнавал сочетает в себе самый популярный вид спорта в регионе с праздниками, не уступающими по масштабу аналогичным мероприятиям в других странах Карибского бассейна.
Несмотря на соседство с такими крупными туристическими центрами, как Бразилия, Гайана по-прежнему привлекает сравнительно мало иностранных путешественников. По мере роста мирового интереса к экотуризму и малоизвестным местам, страна становится местом, за которым стоит понаблюдать.
