Производители начали добавлять в состав зефира опасные вещества, которые продлевают срок хранения, однако не несут ровным счетом никакой пользы.

Миллионы украинцев заметили, что на полках магазинов уже почти невозможно найти качественный зефир. Легендарное лакомство превратилось в "сплошной сахар с химией".

Об этом говорится в сюжете "ТСН.Тиждень".

Так, зефир является очень популярным лакомством в Украине. За прошлый год в нашей стране изготовили почти 40 тысяч тонн такого десерта, а это примерно по одному килограмму на каждого украинца. Однако не все довольны вкусом зефира: он стал "резиновым", сахар иногда прямо скрипит на зубах.

Дело в том, что производители начали пренебрегать традиционным рецептом зефира. Обычно десерт изготавливают из фруктового пюре и взбитого яичного белка. Однако сейчас в составе зефира можно найти опасные вещества, множество сахара и мизерное количество настоящего яблочного пюре. Все это делается, чтобы продлить срок годности и уменьшить затраты на производство.

При покупке зефира стоит обращать внимание на упаковку и состав. Нечестные производители скрывают полный список ингредиентов и не пишут, сколько в процентном соотношении в продукт добавили пюре.

По ГОСТу, настоящий и качественный зефир можно хранить не более двух месяцев, однако на полках магазинов множество таких вкусностей, которые якобы можно есть вплоть до шести месяцев после даты изготовления.

Читайте такжеМакароны: польза и вред, как часто можно естьВ составе зефира часто можно увидеть так называемые "Е-шки", однако это не очень хорошо. Например, один производитель добавляет к продукту бензоат натрия (е211). Такая добавка ускоряет процессы старения, способствует появлению дефицита внимания у детей и снижает интеллектуальные способности. Сильный токсин убивает микрофлору кишечника, однако продлевает срок годности зефира. Закон разрешает такое вещество, однако оно точно не требуется организму.

Нередко производители пишут, что их зефир можно давать детям, потому что он якобы без консервантов. Однако в составе лакомства часто можно найти цитрат натрия (е331). Эта добавка вызывает зависимость, от нее растет давление, у людей появляются аллергия, тошнота, диарея, головные боли, потеря аппетита и даже невралгические расстройства. Такие вкусности точно не стоит давать детям.

Особое внимание стоит уделить глазурованному зефиру. В составе так называемой глазури, присутствуют опасные трансжиры. Производители пренебрегают традиционной рецептурой, поэтому найти вкусный и качественный зефир уже трудно, однако возможно.

На что обращать внимание при покупке зефира:

Продукт должен не содержать консервантов;

В составе зефира яблочное пюре должно занимать как минимум третье место. Содержание пюре в соотношении с другими ингредиентами, должно составлять от 10%, лучше 20%;

Настоящий зефир производится без сахарозаменителей, если в составе они все же есть - десерт вреден;

Пышный зефир изготавливают с добавлением агар-агара, другие загустители лишь портят вкус;

Настоящий зефир имеет небольшой срок хранения, если десерт нужно употребить в течение 5-14 суток - он натуральный. Если же его можно хранить до 6 месяцев - в составе много консервантов.

Так, любимый с детства вкус зефира превратился в сплошной сахар, приправленный химией. Однако найти качественный десерт еще возможно. Кроме этого, вкусный зефир всегда можно приготовить самостоятельно или приобрести у крафтовых производителей.

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Автор: Полина Кузенко