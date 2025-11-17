Трек появится в альбоме "Is This What We Want?".

Пол Маккартни присоединился к масштабной музыкальной инициативе, направленной на привлечение внимания к проблеме использования искусственным интеллектом творческих работ без разрешения авторов.

Как пишет The Guardian, в рамках акции музыкант представил свой первый за пять лет новый аудиотрек, который состоит из фонового студийного шума и коротких случайных звуков. Это задумано как символ того, что бесконтрольное использование творческих материалов для обучения ИИ может привести к упадку индустрии и фактическому "заглушению" оригинальной музыки.

Композиция войдет в виниловый альбом "Is This What We Want?", объединяющий работы других артистов, созданные по аналогичному принципу. В его треклисте можно будет увидеть фразу "British government must not legalise music theft to benefit AI companies" ("Британское правительство не должно легализовать кражу музыки в пользу компаний, занимающихся искусственным интеллектом").

Видео дня

К кампании уже присоединились Сэм Фендер, Кейт Буш, Ханс Циммер и группа Pet Shop Boys. Участники призывают правительство отказаться от законодательных изменений, которые могут навредить правообладателям. Ожидается, что вопрос о новом правовом режиме авторского права и искусственного интеллекта не будет рассмотрен парламентом раньше 2026 года.

Напомним, недавно был опубликован весь список претендентов на 68-ю церемонию Grammy Awards.

Вас также могут заинтересовать новости: