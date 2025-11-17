Известная украинская актриса Наталка Денисенко ошеломила рассказом об условиях на съемках нового фильма. Как оказалось, она решилась на несколько трюков без помощи каскадеров.
Недавно Денисенко с другими своими коллегами была в командировке в Болгарии на съемках второй части комедии "Когда ты выйдешь замуж?". По словам актрисы в интервью программе "Тур звездами", режиссер Алексей Комаровский предлагал ей и остальным актерам привлечение каскадеров, однако они от этого отказались.
Наталка поделилась, что многие вещи, такие как купание в ледяной воде и прыжки с яхты на глубине около 3 метров, выполняла самостоятельно, хотя режиссер и опасался за ее безопасность.
"Леша поехал на освоение локаций и говорит: "Наташа, смотри, здесь надо будет ездить на велосипеде тандем - ну, типа вдвоем. Ты умеешь?" Я говорю: "Ну, все будет нормально, мы сможем". Потом он такой звонит: "Ну, ты сможешь купаться в море? Там градусов 18 будет, но не будет холодно". Я такая: "Ну хорошо, я смогу". "Наташа, там надо будет пригать с яхты, там максимум 3 метра. Ты сможешь?" - и я такая: "Да смогу". На самом деле Леша переживал, что нам надо будет прыгать с яхты, чтобы это было безопасно. Ну, но я решила, что я смогу", - отметила актриса.
Стоит отметить, что звезда уже вернулась из командировки. Недавно Наталку заметили в компании мужчин, с которыми ей неоднократно приписывали романы.