Актриса несколько раз подвергла себя опасности.

Известная украинская актриса Наталка Денисенко ошеломила рассказом об условиях на съемках нового фильма. Как оказалось, она решилась на несколько трюков без помощи каскадеров.

Недавно Денисенко с другими своими коллегами была в командировке в Болгарии на съемках второй части комедии "Когда ты выйдешь замуж?". По словам актрисы в интервью программе "Тур звездами", режиссер Алексей Комаровский предлагал ей и остальным актерам привлечение каскадеров, однако они от этого отказались.

Наталка поделилась, что многие вещи, такие как купание в ледяной воде и прыжки с яхты на глубине около 3 метров, выполняла самостоятельно, хотя режиссер и опасался за ее безопасность.

"Леша поехал на освоение локаций и говорит: "Наташа, смотри, здесь надо будет ездить на велосипеде тандем - ну, типа вдвоем. Ты умеешь?" Я говорю: "Ну, все будет нормально, мы сможем". Потом он такой звонит: "Ну, ты сможешь купаться в море? Там градусов 18 будет, но не будет холодно". Я такая: "Ну хорошо, я смогу". "Наташа, там надо будет пригать с яхты, там максимум 3 метра. Ты сможешь?" - и я такая: "Да смогу". На самом деле Леша переживал, что нам надо будет прыгать с яхты, чтобы это было безопасно. Ну, но я решила, что я смогу", - отметила актриса.

Стоит отметить, что звезда уже вернулась из командировки. Недавно Наталку заметили в компании мужчин, с которыми ей неоднократно приписывали романы.

