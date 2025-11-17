Ранее звезда намекала на их роман.

Актриса Анастасия Цымбалару раскрыла правду об отношениях с Тарасом Цымбалюком, с которым публиковала романтические фото. В частности, она призналась, к чему привели их совместные съемки.

Недавно Анастасия и Тарас выставили сообщение, которым подогрели слухи о своем романе. Однако, как отметила актриса в комментарии "Тур звездами", это было лишь промо к их новому фильму и не более:

"Мы делали промо к съемкам нашего нового фильма. И поскольку мы с Тарасом в этом фильме играем почти пару, мы решили выложить совместную фотографию и сообщение. К тому же, наши зрители помнят наше взаимодействие еще с момента съемок "Женского доктора". Мы решили как-то заинтересовать подписью этого поста наших подписчиков и придумали вот такую фразу: "Уже не холостяк?".

Цымбалару отметила, что совсем не ожидала такой огласки их с Тарасом сообщения, а особенно большой волны хейта, под которую она попала. По словам Анастасии, ей начали писать оскорбления относительно внешности, фигуры и даже возраста.

"Именно под этим постом я впервые столкнулась с таким количеством неадекватных комментариев. Писали о том, что я какая-то не такая и некрасивая, старая и как-то не соответствую "холостяку". Я понимаю, что это все, видимо, девушки, которые являются фанатками этого шоу и Тараса. Им было максимально неприятно, что я стою рядом с ним. Но на самом деле это просто часть нашей работы - подогревать, повышать внимание к съемкам нашего нового проекта. Поэтому девушки могут спокойно дышать и смотреть шоу "Холостяк", - высказалась актриса.

Звезда добавила, что ей было больно читать подобные комментарии, и это значительно повлияло на ее эмоциональное состояние:

"Я была расстроена, пожалуй, даже не содержанием этих комментариев, а тем, какое злое у нас нынешнее общество, какие злые девушки по отношению друг к другу, и что мы живем среди этих людей, которые взращивают в себе это чувство ненависти, гнева и презрения к окружающим".

Ранее Анастасия Цымбалару вспоминала свой худший опыт в карьере, рассказав о трудностях, с которыми столкнулась на съемках.

