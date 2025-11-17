Эти анти-трендовые lookы влюбят вас в себя.

Иногда вневременные и сдержанные образы способны выглядеть дороже вещей, созданных по самым свежим трендам.

Как пишет Who What Wear, в периоды быстрой смены модных тенденций не все актуальные новинки легко интегрируются в базовый гардероб, а значительная часть из них теряет актуальность так же быстро, как появляется. Именно поэтому некоторые делают ставку на классику и минимализм, формируя гардеробы, построенные на универсальных вещах нейтральных оттенков.

При этом стоимость не является определяющим показателем качества или стиля. Современные масс-маркет бренды демонстрируют высокий уровень проработки базовых моделей, которые часто выглядят значительно дороже своей реальной цены и при должном уходе служат годами. Вот пять примеров классических зимних аутфитов, которые легко воспроизвести, используя вещи из масс-маркета:

Видео дня

1. Джемпер с круглым вырезом + джинсы + остроносые сапоги

Такой джемпер можно назвать настоящим зимним мастхэвом. Он сочетается почти со всем и всегда выглядит аккуратно. Аутфит ниже, где обувь подобрана в тон, является примером изящной завершенности.

2. Базовая футболка + джинсы + шерстяное пальто

Простота может быть удивительно эффектной. Белая футболка и джинсы уже являются беспроигрышной комбинацией, а структурированное пальто удерживает образ в классической плоскости.

3. Oversized-рубашка + широкие джинсы + сапоги

Такая рубашка - это проверенный элемент капсульного гардероба. В холодные дни можно добавить вязаный жилет, а в более теплые - носить ее самостоятельно. Широкие джинсы делают силуэт современным и сбалансированным.

4. Джемпер с V-образным вырезом + прямые джинсы + лоферы

Джемпер с V-горловиной можно носить "соло" или в сочетании с футболкой, а объемный крой и прямые джинсы создадут гармоничные пропорции.

5. Лаконичная футболка + черная юбка + остроносые плоские туфли

Юбки вполне уместны зимой, особенно в монохромных сочетаниях. Остроносые балетки добавляют изысканности, а в более холодные дни образ легко адаптируется с помощью высоких сапог.

Напомним, ранее стилистки назвали восемь оттенков, которые вы будете замечать этой зимой повсюду.

Вас также могут заинтересовать новости: