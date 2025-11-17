Отстранен директор 'Катион Инвест' Кондратьев: его с отцом обвиняют в мошенничестве

Компания "Катион Инвест" — единственное предприятие, способное обеспечить Украину собственной каменной солью после утраты Соледара, вышла из затяжного корпоративного кризиса и возобновила работу.

Об этом сообщает в своем заявлении один из акционеров предприятия Игорь Герей.

Остановка добычи соли и длительный кризис начались после выезда за границу бывшего директора компании Сергея Кондратьева во время полномасштабного вторжения.

Директор игнорировал многочисленные запросы и отчётность перед акционерами относительно использования средств инвесторов и состояния реализации проекта по разработке месторождения технической соли. Не являлся на собрания акционеров. Из-за этого компания фактически была заблокирована.

За ряд нарушений Сергея Кондратьева было отстранено от выполнения должностных обязанностей.

Как отмечается в заявлении Игоря Герея, назначение нового директора разблокировало деятельность компании и дало старт разработке и внедрению стратегии добычи соли на Закарпатье.

Игорь Герей констатирует, что за последние несколько лет в проект было вложено более 160 миллионов гривен инвестиций, которые должны были пойти на развитие производства и создание рабочих мест.

"Вместо этого — ни одного системного результата от Сергея Кондратьева: производство стоит, работники вынуждены искать заработок в других сферах, инвесторы не понимают, куда делись их средства, а рынок соли снова открыт для импорта!" — подчёркивает акционер компании Игорь Герей.

Игорь Герей убеждён, что ситуация стала буквально абсурдной: "Директор компании Сергей Кондратьев, который раньше часто был в публичном поле, внезапно, более года назад, исчезает за границей, оставив деятельность шахты на произвол судьбы! Он не выходит на связь, не является на собрания акционеров, то есть полностью саботирует работу предприятия. Фактически отец и сын Кондратьевы осуществили рейдерский захват предприятия и заблокировали его деятельность. Это семья мошенников!"

Также акционер компании добавляет, что все действия прежних руководителей предприятия выглядели не как случайность, а как продуманная стратегия: "Все действия Кондратьевых имели признаки намеренного саботажа. Предприятие было остановлено без процедуры консервации, что было подтверждено управлением Гоструда и едва не привело к экологической катастрофе. Вместо того чтобы спасать стратегическое предприятие, они постепенно фактически его уничтожали!"

"Похоже, что у нас на глазах реализовывался сценарий: "Нет предприятия — нет проблемы", но на самом деле проблема только увеличивалась. Потому что вместе с шахтой мы теряем ещё и контроль над стратегическим продуктом — солью", — подытожил Игорь Герей.

По словам Игоря Герея, новый менеджмент компании уже работает над разработкой стратегии развития предприятия на ближайшие годы с учётом тех проблем, которые уже создала компании семья Кондратьевых.

"Основной инвестор, он же акционер (КИФ Юкон), заверил, что продолжит финансирование компании ещё как минимум на 200–250 млн грн.В Украине будет своя соль, а Закарпатье станет её крупнейшим производителем!" — подвёл итог Игорь Герей.