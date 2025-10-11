Похолодание ожидается с начала новой недели, но и на выходных особого тепла ждать не стоит.

В следующие несколько суток погоду в Украине будут формировать атмосферные фронты. В нашу страну будет поступать прохладный воздух, а порывы ветра будут усиливать ощущение холода. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По словам синоптиков, в ближайшие трое суток в Украине сохранится осенняя погода. Давление будет испытывать колебания, а влажность будет оставаться высокой. На большей части территории страны пройдут небольшие дожди, а в воскресенье и понедельник ночью и утром в Карпатах местами возможен туман.

Ветер будет 7-12 м/с, сегодня днем в юго-западной части местами порывы 15-20 м/с, что будет усиливать ощущение холода.

Ночью температура ожидается в пределах +5°...+12°, днем +9°...+15°. В воскресенье на юге страны и Закарпатье столбики термометров будут достигать +12°...+17°. В понедельник в Украине, кроме юга и юго-востока, ожидается похолодание на 2-4 градуса.

Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что во второй декаде октября украинцев ждет сразу две волны холода. Первая начнется уже с 14 октября. Затем 18 числа станет немного теплее, но 19 и 20 октября поступит еще одна порция холода.

По прогнозу, больше всего осадков ожидается 11, 13, 18 и 20 октября.

