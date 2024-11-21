Пока что Наталья Крупа остается под стражей, но теперь она может выйти на свободу за меньшую сумму.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) оставила под стражей руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК) Татьяну Крупу. Однако размер денежного залога ей значительно уменьшили, сообщает "Суспільне".

Адвокат Крупы утверждала, что решение Печерского райсуда об аресте чиновницы было принято с нарушениями. Ведь, по ее словам, решение должен был принимать именно ВАКС, а не Печерский суд.

Также защитница оспаривала залог в 500 млн гривен, настаивая, что Уголовный процессуальный кодекс запрещает устанавливать размер залога более 80 прожиточных минимумов, что эквивалентно 250 тысячам гривен.

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Кроме того адвокат призвала учесть состояние здоровья подозреваемой и отпустить ее на поруки.

В итоге судья оставил Татьяну Крупу под стражей, но существенно сократил размер залога - с 500 до 300 миллионов гривен, сообщает "Суспільне".

Дело Татьяны Крупы

Как писал УНИАН, в начале октября Украину всколыхнул скандал вокруг руководительницы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы. У нее и ее сына по подозрению в незаконном обогащении провели обыски, во время которых нашли только наличными почти 6 миллионов долларов США в разных валютах. Также был найден ряд поддельных медицинских документов, списки "уклонистов" с фамилиями и фиктивными диагнозами.

Однако через две недели после этого скандал приобрел новый размах, когда выяснилось, что десятки прокуроров Хмельницкой области оформили себе инвалидность. Сразу возникли подозрения, что эти инвалидности могут быть фейковыми, а в их оформлении, вероятно, могла помочь именно Татьяна Крупа.

На фоне этого скандала правительство по поручению президента начало масштабную реформу системы МСЭК.

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