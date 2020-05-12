Зеленский: нынешние показатели позволяют рассматривать следующие этапы смягчения карантина

На совещании обсудили меры, которые предпринимают другие страны для безопасного выхода из карантина, а также возможные этапы смягчения ограничений в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что нынешние показатели заболеваемости COVID-19 позволяют рассматривать следующие этапы смягчения карантина.

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Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом он заявил во время традиционной селекторного совещания по предотвращению распространения коронавируса. В нем приняли участие представители Кабинета министров и правоохранительных органов.

Министерство здравоохранения сообщило, что уменьшается количество больных, которые обращаются с пневмонией.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Европа соблюдает карантин, хотя и с послаблениями.

На совещании обсудили меры, принимаемые другими странами для безопасного выхода из карантина, а также возможные этапы смягчения ограничений в Украине.

«Нынешние показатели позволяют рассматривать будущие этапы смягчения карантина и двигаться вперед с планированием. Однако надо смотреть на ситуацию: согласно ей, показатели могут меняться. Мы не можем допустить крупных вспышек коронавируса», - заявил Зеленский.

Также на совещании говорилось, что в Украине возобновили работу 569 продуктовых рынков.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 12 мая зарегистрировано 16 тыс. 23 случая COVID-19, за минувшие сутки - 375 новых случаев заболевания.