Принадлежность Юрия Карасева к ГРУ косвенно подтверждается сразу несколькими источниками.

Украинские силовые ведомства проверяют связи российского бизнесмена Юрия Карасева с украинским бизнесом. Имя Карасева связывают с коррупционными схемами, финансированием военно-промышленного комплекса России в обход санкций для ведения войны против Украины и возможными связями с военной разведкой страны-агрессора.

Как пишет журналист Николай Пимоненко в своей колонке для издания "Главред", по неподтвержденным сведениям Карасев является организатором или ключевым участником операций по захвату компаний, используя для этого сложные схемы с оффшорными структурами. Такие методы позволяют ему оставаться в тени, действуя через подставных лиц или компании, которые трудно проследить.

В то же время его биография сигнализирует, что Карасев, вероятно, является сотрудником спецслужб: в некоторых российских базах данных оставлены записи о прохождении службы Карасевым в период с 1985 по 1992 год в военных подразделениях ГРУ.

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В период с 1991 года по 1995 год он занимал различные должности в коммерческих банках на разных должностях, а в конце 1996 года возглавил правление коммерческого банка "Металлург", который в дальнейшем станет прикрытием и инструментом легализации средств, полученных от рейдерства и бандитизма. Принадлежность Карасева к ГРУ косвенно подтверждает сайт агрегатор банковских российских учреждений, где в справочной информации указано, что банк возглавляет бывший сотрудник ГРУ.

Сам банк "Металлург", возглавляемый Карасевым, позиционирует себя как скромного игрока на российском финансовом рынке. Однако, указывает Пимоненко, такие учреждения могут быть не просто бизнесом, а инструментами в руках ГРУ. После аннексии Крыма в 2014 году и полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Запад наложил на Россию беспрецедентные санкции, направленные на ограничение доступа к технологиям и финансовым ресурсам. В ответ Москва развернула сложную сеть для их обхода, и банк "Металлург" может быть одним из ее звеньев. Возможно поэтому банк оставался вне внимания и санационных ограничений вплоть до 12 декабря 2023 года.

По информации аналитиков, такие банки часто выступают посредниками в финансировании компаний, связанных с ВПК. Например, через предоставление кредитов или инвестиций фирмам, которые поставляют компоненты для производства оружия. Более того, использование подставных компаний в странах со слабым контролем санкций - таких как некоторые государства Центральной Азии или Ближнего Востока - позволяет скрывать движение средств.

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