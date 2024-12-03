В Украине вырастет стоимость обучения в вузах: в МОН раскрыли детали

Министерству нужно постепенно повышать стоимость высшего образования, не уменьшая при этом количество бюджетных мест.

В Украине вырастет стоимость обучения на контрактной основе в учреждениях высшего образования. Это решение примут из-за необходимости устранить финансовый дисбаланс в системе образования.

Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий в комментарии для "Зеркала недели".

"Со стоимостью контракта в нашей стране сложилась странная ситуация. В Европе университетам устанавливают верхнюю границу стоимости обучения, а в Украине - нижнюю (это так называемая индикативная себестоимость). К сожалению, многие ЗВО ставят цены на контракт наполовину или даже больше ниже, чем сумма, которую платит государство университету за каждого студента-бюджетника", - отметил Винницкий.

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Чиновник МОН отметил, что государство выделяет на каждого студента-бюджетника 55-56 тыс. грн в год, тогда как контрактники учатся за 25 тыс. Следовательно, возникает два вопроса.

"Первый: не за счет государства частично оплачивается обучение этого контрактника? (На самом деле так оно и есть.) И второй: можно ли качественно подготовить студента любой специальности за 25 тысяч гривен? Конечно, нельзя. Это тоже к вопросу о низких зарплатах преподавателей. Из-за отсутствия средств в университете заведение не способно выплатить доплаты и премии, а дальше фактически речь идет о деградации системы", - подчеркнул заместитель министра.

Поэтому министерству нужно повышать стоимость высшего образования, не уменьшая при этом количество бюджетных мест. Повышение стоимости обучения будет постепенным, а не резким.

"Поэтому нам постепенно, не резко, но однозначно нужно повышать стоимость высшего образования. Понимая, что платежеспособность нашего населения низкая, мы не уменьшаем количества бюджетных мест и внедряем систему грантов для сильных студентов, которые не попадают на бюджетные места", - сказал Винницкий.

Высшее образование в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что в Украине серьезно изменят процесс получения высшего образования. В частности, студенты будут выбирать, сколько учиться, какие предметы им интересны, и даже смогут менять специальность после 1-2 лет обучения.

В то же время в МОН заявили, что количество преподавателей в украинских учреждениях высшего образования пока значительно превышает потребности системы. Количество поступающих за последние 15 лет существенно сократилось.

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