Оно почти наверняка выполнено из платины.

Поклонники португальского футболиста Криштиану Роналду и его невесты Джорджины Родригес засыпали сеть комментариями о подаренном ей кольце.

Ювелирный эксперт Максвелл Стоун в комментарии Mirror отметил, что Роналду превзошел все ожидания и сделал предложение с роскошным бриллиантом овальной огранки весом 30 карат. Для сравнения: средний размер обручального кольца звезд составляет около 4 каратов, тогда как у обычных людей - примерно 1 карат.

По словам специалиста, впечатляющий центральный камень обрамляют крупные боковые бриллианты, а само украшение почти наверняка выполнено из платины - самого прочного, редкого и дорогого металла для изготовления колец.

Стоимость ювелирной коллекции Джорджины уже превышает 4 миллиона долларов, так что неудивительно, что, по мнению Стоуна, ее обручальное кольцо можно назвать "самым эффектным в 2025 году". Ориентировочная цена драгоценности - около 10 миллионов долларов.

Семья Роналду

Португальский футболист Криштиану Роналду и испанская модель Джорджина Родригес познакомились в конце 2016 года в бутике Gucci в Мадриде, где она работала продавщицей.

Встреча быстро переросла в роман, и уже вскоре пара начала появляться вместе на публике. В 2017 году у них родилась дочь Аланна Мартина, а в апреле 2022 года Джорджина родила близнецов, однако сын умер при родах, и эта трагедия стала для них тяжелым испытанием.

Кроме общих детей, Родригес воспитывает трех других детей Роналду - Криштиану-младшего и близнецов Еву и Матео, рожденных суррогатной матерью.

Пара неоднократно делилась моментами своей семейной жизни в социальных сетях и снималась для глянцевых журналов. Джорджина часто сопровождает футболиста на важных матчах и церемониях.

