Apple готовит новую суперфункцию для AirPods: в них появится 'живой' перевод

AirPods с iOS 26 будут сразу переводить речь собеседника на ваш язык, без необходимости использовать отдельные приложения или устройства.

Беспроводные наушники Apple AirPods скоро смогут переводить разговоры в реальном времени, без необходимости использовать отдельные программы или устройства. На это намекает изображение, найденное в файлах бета-версии iOS 26.

На фото изображены наушники AirPods Pro 2 с надписью "Привет" на разных языках, а также указание на двойное нажатие в качестве активации функции. Файл называется "Translate", что свидетельствует о внедрении синхронного перевода речи в устройство.

Предположительно, функция Live Translation будет доступна только AirPods Pro 2 и AirPods 4. Также для работы понадобится iPhone с поддержкой ИИ Apple Intelligence, то есть iPhone 15 Pro и новее. Таким образом, AirPods выступят в роли "ушей", а iPhone – "мозга" этой системы перевода.

Журналист Марк Гурман из Bloomberg уже заявлял о планах Apple добавить в AirPods возможность понимать собеседников, говорящих на других языках, прямо во время разговора. Похоже, что компания действительно работает над этим, и функция может появиться вместе с редизайнутой iOS 26 этой осенью.

К слову, функция Live Translation уже присутствует в приложениях Сообщения, FaceTime, Музыка и Телефон в iOS 26. С помощью последней пользователи могут слышать перевод речи иностранца, говорящего по ту сторону трубки.

Над AirPods Pro 3 компания тоже работает, но выйдут ли они этой осенью, точной информации нет. Известно, что новое поколения оснастят чипом H3, который должен обеспечить больше возможностей и улучшенную работу всех систем: от звука до энергопотребления.

