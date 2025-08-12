Для операторов БПС контракт заключается на 2 года, из них 12 месяцев - участие в боевых действиях.

Специальный контракт для операторов беспилотных систем в экспериментальном проекте "Контракт 18-24" предусматривает его заключение на 2 года. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"Контракт заключается на 2 года. Обязательное условие - непосредственное участие в боевых действиях не менее 12 месяцев", - отмечается в сообщении. Также специальный контракт для операторов БПС предусматривает :

служба на должностях рядового состава в ВСУ, НГУ и ГПСУ.

срок подготовки увеличен до 4 месяцев.

Сказано, что участники проекта будут иметь право на ипотеку под 0%, бесплатное образование, полный социальный пакет, а после завершения контракта - на отсрочку от призыва на 1 год и свободный выезд за границу.

Видео дня

При этом отмечается, что принятые изменения также расширяют категории военнослужащих, которые могут единовременно получить денежную помощь в размере 1 млн грн. Речь идет о тех кто, с 24 февраля 2022 года в возрасте до 25 лет присоединились к войску и служили на должностях рядового, сержантского и старшинского состава и по состоянию на 13 февраля 2025 года имели не менее 6 месяцев участия в боевых действиях.

Эта норма распространена на:

срочников, которые после начала широкомасштабной агрессии заключили контракт;

военнослужащих, которые были аттестованы до присвоения офицерского звания.

Расширение программы "Контракт 18-24"

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский отмечал, что украинское правительство подготовило расширение программы контрактов для 18-24 летних, в частности, по работе с дронами.

В Минобороны сообщали, что утвержден перечень подразделений Вооруженных Сил Украины и штатных должностей операторов беспилотных систем, на которых могут проходить службу добровольцы по проекту "Контракт 18-24".

Отныне соответствующая категория граждан может выбрать для службы по этому виду контракта одно из 46 подразделений ВСУ.

Среди них, в частности, 414-я отдельная бригада ударных беспилотных авиационных систем "Птицы Мадьяра", 20 отдельный полк беспилотных систем "К-2", 427 отдельный полк беспилотных систем "Рарог", 429 отдельный полк беспилотных систем "АХИЛЛЕС".

Вас также могут заинтересовать новости: