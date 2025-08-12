Формирование урбанизированных популяций диких уток началось примерно 50 лет назад.

Дикая утка, или кряква, в последние десятилетия стала привычным жителем украинских городов. Птицы хорошо адаптировались к жизни рядом с людьми, и теперь их можно увидеть не только на водоемах, но и в самых неожиданных уголках городского пространства, - рассказал "Телеграфу" заведующий отделом мониторинга и охраны животного мира Института зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины, орнитолог Василий Костюшин.

По его данным, формирование урбанизированных популяций диких уток началось примерно 50-60 лет назад. За это время они изменили свое поведение - потеряли естественный страх перед человеком и начали обустраивать гнезда в непривычных местах. Зафиксированы случаи, когда утки селились на крышах домов или использовали старые гнезда других птиц, например сорок. В Киеве, на Гидропарке, кряква была замечена в гнезде, висевшем в кустах на высоте, тогда как дикие утки в природе избегают такого соседства с человеком.

Городские птицы спокойно остаются на гнезде, даже когда люди проходят буквально рядом. Для диких особей это было бы невозможно - они взлетают, как только человек приблизится на 20-50 метров.

Видео дня

Сегодня зрелище уток, неспешно идущих по улицам или пересекающих дороги, стало обыденностью. В Хмельницком после сильных дождей их можно было увидеть, как они плавают прямо на рынке. Во Львове водители останавливались, чтобы пропустить маму-утку с выводком, а в Киеве кряквы прогуливались по Подолу.

Что известно о крякве

Кряква обыкновенная (Anas platyrhynchos) относится к семейству утиных. Длина тела самца достигает около 62 см, самки - примерно 57 см. Средний вес птицы составляет 1-1,5 кг, но осенью, перед перелетом, он может увеличиваться до 2 кг. Самцы отличаются яркой окраской - с зеленой головой и шеей, тогда как самки имеют бурый цвет с темными пятнами. На крыльях у уток есть характерное сине-фиолетовое "зеркало".

Кряква - частично перелётная птица, которая обычно населяет пресные или немного солоноватые водоёмы. Однако в последние годы многие особи остаются зимовать в городах, используя незамерзающие водоемы как место постоянного проживания.

Напомним, в Украине все чаще замечают, как пустельга - птица, которая является одним из символов страны, перебирается в города. Этот хищник также известен как ветролом и постильга. Недавно его зафиксировали посреди двора в Запорожье. Костюшин рассказал, что такая тенденция связана с тем, что городская среда обеспечивает пустельге достаточную кормовую базу и соответствующие условия для гнездования.

Вас также могут заинтересовать новости: