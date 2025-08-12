Журналисты пишут, что когда речь идет об войне в Украине, мало что указывает на намерение Путина пойти на значимый компромисс.

В России высокие ожидания в преддверии запланированного на пятницу саммита российского лидера Владимира Путина и президента Дональда Трампа. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Отмечается, что Москва видит возможность для перезагрузки отношений с Вашингтоном: официальные лица Кремля намекают на потенциальные соглашения с США по инфраструктуре и энергетике в Арктике и за её пределами.

"Хотя украинский вопрос был объявлен главным пунктом повестки дня, на Аляске будут подняты гораздо более важные глобальные проблемы, включая амбициозные планы экономического и инфраструктурного сотрудничества в Арктике, - заявил высокопоставленный российский депутат Сергей Гаврилов.

Александр Яковенко, бывший посол, возглавлявший российскую Академию загранслужбы, написал, что "урегулирование войны в Украине, которую Запад давно проиграл, стало второстепенным вопросом в отношениях между Соединенными Штатами и Россией - не более чем препятствием к нормализации, которое мы должны преодолеть вместе".

Журналисты пишут, что когда речь идет об войне в Украине, мало что указывает на намерение Путина пойти на значимый компромисс. Предложение российского президента - это прекращение огня при условии, что Киев согласится отказаться от территорий, включая крупные города, которые российские войска не смогли захватить.

Западные дипломаты и российские аналитики утверждают, что Путин считает, что побеждает на поле боя, и что его первоначальная цель - сменить президента Украины Владимира Зеленского на марионеточный режим в Киеве - может наконец стать достижимой теперь, когда Вашингтон прекратил платить за украинское оружие. Российский политолог Аббас Галлямов, бывший спичрайтер Путина, ныне живущий за границей и критикующий Кремль, прогнозирует:

"Чтобы избежать столкновения с Трампом, он может пойти на второстепенные уступки, но войну не прекратит. Идеальным сценарием для Путина было бы отделить вопрос отношений с Америкой от украинского вопроса, надеясь, что другие политические и экономические вопросы сделают Украину малоинтересной для Трампа".

По мнению журналистов, сам факт встречи с Трампом уже является победой Путина, помогая восстановить международный авторитет человека, с которым многие страны Запада обращаются как с изгоем, и которому Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест по обвинению в военных преступлениях.

"Он может сказать: "Послушайте, вы пытались меня изолировать, но я встречаюсь с американским президентом, в то время как вам, европейцам, приходится ползать на коленях и называть его "папочкой"", - сказал Сергей Радченко, историк холодной войны из Университета Джонса Хопкинса.

Отмечается, что Трамп допустил истечение установленного им самим крайнего срока введения санкций против России перед саммитом. Европейские дипломаты опасаются, что этот шаг послужит для России сигналом о том, что США не окажут на Кремль серьёзного дополнительного давления, что бы ни случилось с Украиной. Александра Прокопенко, научный сотрудник Евразийского центра Карнеги и бывший советник Центробанка России, заявила:

"Путин абсолютно убеждён, как ему продолжают говорить в Генштабе, что если немного усилить натиск, украинский фронт рухнет".

По ее словам, это не означает, что Россия будет против паузы на своих условиях, например, прекращения поставок оружия в Украину, которая облегчила бы ей следующий раунд наступления.

По мнению некоторых московских аналитиков, одной из возможных уступок на Аляске могло бы стать предложение Путина об ограниченном прекращении огня в воздухе, положив конец ракетным обстрелам. Такой шаг был бы в интересах России, поскольку атаки украинских беспилотников большой дальности нанесли значительный ущерб российским нефтеперерабатывающим заводам и военной промышленности, а также нарушили работу российской гражданской авиации.

Отмечается, что воздушные атаки могут возобновиться, как только Россия накопит достаточное количество ракет и беспилотников и устранит ущерб.

При этом общее наступление России за последние два года составляет менее 1% территории Украины. Стратегических прорывов достигнуто не было, а широко разрекламированное российское наступление в начале этого года на северную Сумскую область провалилось с большими потерями.

Встреча Трампа с Путиным - последние новости

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Трамп создал условия для возможного мирного соглашения по Украине с Путиным, однако будут уступки, которыми никто не будет доволен.

Он детализировал, что на этапе переговоров может быть и, вероятно, будет обмен территориями.

