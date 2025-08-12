Ярослав Грубич попал под сильный обстрел.

Стало известно, как сын украинского телеведущего Константина Грубича, военнослужащий и режиссер Ярослав Грубич получил тяжелое ранение на фронте и потерял правую руку. Об этом в Instagram рассказал фотограф Ян Доброносов.

"Практически год назад мы вместе снимали военнопленных с Суджи. Ярослав работал тогда на Kyiv Post. Уже тогда он хотел и предпринимал шаги, чтобы защищать Украину. С того момента мы даже виделись в Краматорске, где имели возможность пообщаться", - отметил он.

По словам Доброносова, ранение Ярослав получил, попав под сильный обстрел вместе с сослуживцами:

"Это было ужасно, были погибшие, раненые. Ярослав помнит только, как он стоял, и уже проснулся раненый. Первая реакция - это помогать другим. Но понял, что не может".

Фотограф добавил, что в тот день Грубич потерял своего друга Сергея Богданова с позывным "Спектрум".

"Сейчас Ярик говорит, что чувствует свою руку, в том положении, в котором она была в последний раз. Наверное, мозг запомнил. Несмотря на ранения, наш защитник планирует продолжать оставаться в армии, когда реабилитируется", - поделился Доброносов.

Сам Ярослав на днях в Instagram рассказывал, как себя чувствует:

"Фантомные боли и контузия переносит тебя на "этаж выше", но менталку поддерживают родные, друзья и собратья (медсестры также)".

Напомним, о том, что Ярослав Грубич потерял руку на войне, стало известно в конце июля текущего года.

