Артистка заинтриговала поклонников.

Одна из самых популярных певиц современности, Человек 2023 года по версии Time Тейлор Свифт в ночь на 12 августа анонсировала свой 12-й студийный альбом, об этом пишет Variety.

Исполнительница сделала это объявление необычным и полным интриги. Вечером 11 августа на официальном сайте Тейлор Свифт появился обратный отсчет, а уже после полуночи в 00:12 - та самая потрясающая новость.

Новая работа певицы получила название The Life of a Showgirl и будет доступна к предварительному заказу 13 октября. Другие детали, такие как дата официального релиза или трек-лист, пока неизвестны.

Видео дня

На своем сайте Тейлор Свифт лишь намекнула на дизайн альбома The Life of a Showgirl. Вероятно, он будет оранжевого цвета с блестками. Официальная обложка также будет обнародована позже, поэтому поклонникам остается только догадываться, какие сюрпризы для них приготовила икона современной поп-музыки.

Напомним, последний подобный анонс Свифт делала во время 66-й церемонии награждения премии "Грэмми". Тогда она объявила о выходе своего 11-го студийного альбома The Tortured Poets Department, который установил разнообразные региональные и мировые рекорды. Именно это позволило Тейлор Свифт стать певицей, которая продала наибольшее количество виниловых пластинок за последние 10 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: