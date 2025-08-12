Она инициировала публичные обсуждения этого вопроса на профессиональных площадках.

Украинская Киноакадемия осудила действия актера Константина Темляка и предложила публично обсудить скандал, чтобы выработать действенные механизмы реагирования на подобные случаи.

Заявление киноакадемии опубликовано в социальной сети Facebook. Там уверяют, что выступают за соблюдение профессионализма в сфере кино и аудиовизуального искусства, а также соблюдение участниками киноиндустрии профессиональной этики и безупречной репутации:

"Мы убеждены, что любые проявления поведения, которые унижают достоинство человека и нарушают взаимоуважение, являются абсолютно недопустимыми. Насильственные действия актера Константина Темляка, получившие широкую общественную огласку в последние дни, стали еще одним напоминанием о важности персональной ответственности каждого. Киноакадемия однозначно осуждает такие поступки как позорные".

Они призвали участников киноиндустрии придерживаться профессиональной этики и гуманистических ценностей, создавать безопасную и инклюзивную среду для творчества и общения, а также поддерживать друг друга в стремлении сохранять честь и достоинство украинского кино.

Скандал вокруг Темляка

Напомним, недавно фотограф Анастасия Соловьева, бывшая партнерша Темляка, публично обвинила его в домашнем насилии, чрезмерном контроле и развращении несовершеннолетней - 15-летней девушки.

По словам Соловьевой, она хранила молчание годами, но решила рассказать правду сейчас. Актер подтвердил правдивость ее слов, объяснив свои поступки тяжелым периодом в жизни, злоупотреблением алкоголем и запрещенными веществами, а также токсичными отношениями.

Кроме того, Темляк заявил о готовности нести как юридическую, так и моральную ответственность за свои действия, если будут соответствующие заявления.

Сеть "гудит" из-за этого скандала и неоднозачной реакции звезд на него. Одни считают, что актер должен понести наказание, тогда как другие говорят, что он уже изменился.

