На пляже угрозу для смартфонов несут три вещи: море, песок и солнце.

На этой неделе страны Европы, в том числе и Украину, охватила новая волна сильной жары, и многие люди наверняка устремятся на пляжи, чтобы охладиться в воде. Однако любителям солнца при этом настоятельно рекомендуется учитывать ряд рисков для своих мобильных телефонов.

Как поясняет The Express со ссылкой на экспертов по мобильным устройствам, на пляже угрозу для смартфонов несут три вещи: море, песок и солнце.

В частности, директор по продуктам компании Compare and Recycle, занимающейся переработкой технологий Ли Эллиотт отметил, что телефоны не так долговечны, как нам хотелось бы думать, когда подвергаются воздействию солнца, моря и песка. В качестве одной из защитных мер он называет водонепроницаемый чехол, куда можно поместить мобильное устройство.

Также эксперты рекомендуют хранить смартфоны или планшеты в тени, чтобы контролировать их температуру.

Кроме того, защитить устройство может его перевод в режимы полета или энергосбережения.

А в случае, если в труднодоступную часть телефона попали песчинки, стоит использовать мягкую щетку, а не острые предметы.

Однако лучший способ защитить свой смартфон – не только от стихии, но и от воров – оставить его дома или в сейфе отеля, если, разумеется, вы можете позволить себе такую роскошь, как не быть постоянно на связи.

Если же вы не можете обойтись без телефона, некоторые курорты предлагают пляжные шкафчики, где за небольшую плату можно оставить ценные вещи. Также можно приобрести специальній "противоугонный" чехол-сумку, который можно надежно прикрапить к чему-либо крупному или даже к вам, если вы считаете, что можете заснуть, растянувшись на пляже.

Также можно приобрести водонепроницаемые герметичные чехлы, которые можно прикрепить к себе, если вы собираетесь поплавать, и рядом нет никого, кому вы можете доверить присмотреть за вашими вещами.

Еще один вариант – закопать ценные вещи под полотенцем, но это не лучшая идея, когда речь идет о телефоне, и вы хотите защитить его от песка. Кроме того, существует риск, что воры увидят, как вы что-то закапываете.

Особенно ответственные туристы могут оформить страховку для своих мобильных телефонов, планшетов и других устройств.

Тем временем, ID Mobile рекомендует обязательно активировать функцию "Найти iPhone" для iOS и "Найти устройство" для Android, чтобы можно было отслеживать, блокировать или стирать данные с телефона в случае его пропажи.

Новая волна жары в августе 2025 года

Как сообщал УНИАН, в начале августа 2025 года Францию охватил крупнейший за десятилетия лесной пожар – огонь охватил территорию на юге страны, площадь которой превышает размеры Парижа.

Кроме того, на этой неделе масштабные лесные пожары охватили Португалию и Испанию – по состоянию на сегодня огонь уже почти подобрался к Мадриду.

Тем временем, в Италии лесной пожар разразился на склонах печально известного вулкана Везувий.

