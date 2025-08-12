Штраф в 'Резерв+' за неприбытие по повестке можно оплатить, признав вину, - адвокат

После уплаты штрафа военнообязанного исключают из розыска.

Человек, который не прибыл по повестке в ТЦК, может оплатить штраф в "Резерв+", но при этом должен признать вину.

Об этом сказал военный адвокат Олег Леонтьев в эфире Ранок.LIVE.

"Другого порядка нет. Именно признание виновности своей, предоставление обязательства о том, что человек не будет обжаловать привлечение к административной ответственности является условием для уплаты этого штрафа. При этом уплата штрафа в наполовину уменьшенном размере", - подчеркнул он.

Адвокат отметил, что после уплаты штрафа человека снимают с розыска.

"Лицо исключают из перечня тех, кто обязан явиться в Нацполицию и в ТЦК и СП. И тогда этот человек может воспользоваться правом бронирования у себя на работе, если он где-то работает. Если человек находится в розыске, то он не может воспользоваться этим правом", - подчеркнул он.

Леонтьев сказал, что после этих действий нет никаких препятствий для ТЦК и СП выписать и направить этому лицу повестку. "Если человек прошел ВВК, восстановил свои данные и никаких к нему вопросов нет, то для чего его снова вызывать повесткой? Разве что для того, чтобы его призвать и отправить в войска", - отметил он.

Оплата штрафов в "Резерве+"

Как сообщал УНИАН, в начале августа сервис оплаты штрафов в приложении "Резерв+" расширился, появилась возможность оплатить штраф за неприбытие по повестке.

Если человек по какой-либо причине не прибыл по повестке, то сможет оплатить штраф онлайн и закрыть нарушение без визитов в ТЦК.

