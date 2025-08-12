'Не обмен, а земля навсегда': Путин собирается переиграть Трампа на Аляске, - Bloomberg

Путин стремится использовать встречу с Трампом для снятия санкций и закрепления территориальных достижений.

Владимир Путин рассматривает запланированную встречу с Дональдом Трампом на Аляске как "неожиданную возможность" снять угрозу новых санкций и одновременно усилить свои позиции в войне против Украины, пишет Bloomberg.

Авторы анализа предполагают, что для Путина саммит с Трампом - это шанс не только избежать наказания, но и укрепить свои военные усилия. Подобный сценарий, по их словам, уже происходил ранее, когда Путин воспользовался стремлением Трампа к быстрой "мирной сделке" и экономической перезагрузке с Москвой.

"Независимо от того, сколько Трамп был готов отдать, Путин видел только одно: стратегическую возможность", - говорится в материале.

Одной из главных задач Кремля, по оценкам экспертов, является недопуск президента Украины Владимира Зеленского к переговорам. Агентство пишет:

"Настаивая на двусторонней встрече, Путин может предложить условия, которые Вашингтон мог бы принять, но Киев - нет. Это сделает Зеленского виновным в срыве мира в глазах Трампа".

Вторым символическим шагом является выбор места встречи. Издание пишет, что саммит на Аляске стал бы мощным сигналом о "реабилитации Путина". Это был бы его первый визит в США (вне ООН в Нью-Йорке) с 2007 года.

Кремль, по данным издания Bild, может предложить перемирие в обмен на передачу России части украинских территорий, включая районы Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

"Не обмен, а земля, переданная навсегда, в обмен на временное перемирие", - подчеркивает агентство.

Несмотря на разговоры о "мирном плане", обозреватели напоминают, что Путин неоднократно заявлял: готов прекратить огонь только после устранения "коренных причин" войны, под которыми он понимает демилитаризацию Украины и признание российской сферы влияния в Европе.

"Нет никаких признаков, что он согласится на соглашение, которое позволит Украине сохранить независимый путь развития", - подытожило агентство.

Саммит Трамп-Путин - главные новости

Как сообщал УНИАН, саммит Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске станет их первой личной встречей с момента возвращения Трампа в Белый дом. Он состоится 15 августа.

Трамп и Путин имеют долгую историю нетипичных и противоречивых встреч, которые нередко завершались дипломатическими скандалами и взаимными комплиментами. Аналитики не уверены, что Трамп сможет доминировать над российским диктатором.

