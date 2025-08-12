Масштабное строительство военного комплекса и суперпосольства усиливает подозрения относительно глобальных амбиций Пекина.

В Пекине стремительно растет гигантский военный комплекс с ядерным бункером, который уже окрестили "Пекинским военным городом". Объект, занимающий почти три мили на юго-западе столицы, начали активно строить с 2022 года, и его масштабы заставляют аналитиков говорить о возможных изменениях в глобальном военном равновесии, пишет Sustainability.

"Это не просто очередная военная база - это стратегический сигнал о новой фазе военной готовности Китая", - отмечает один из западных экспертов по безопасности. Особую тревогу вызывает наличие ядерного бункера, который может стать командным центром в случае масштабного конфликта.

Строительство совпало с планами Пекина завершить модернизацию армии к 2027 году, что лишь подпитывает спекуляции о намерениях Китая. Время выбрано неслучайно - это период роста напряженности в мире.

Параллельно Китай расширяет дипломатическое присутствие, возводя суперпосольство вблизи Лондонского Тауэра. Проект вызвал критику британских и американских чиновников, которые опасаются, что он может стать центром шпионской деятельности.

"Мы имеем серьезные основания полагать, что это не просто дипломатическая миссия", - заявил представитель британских спецслужб.

Сочетание масштабной военной инфраструктуры в Пекине и расширение дипломатических объектов за рубежом свидетельствует о скоординированной стратегии Китая, направленной на усиление своего влияния в мире. Мировые столицы внимательно следят за этими шагами, пытаясь понять, являются ли они оборонительными или указывают на более широкие геополитические амбиции Пекина.

