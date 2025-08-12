Отмечается, что на стоимость сладкого продукта влияют ряд факторов.

Рынок меда в Украине переживает один из самых сложных периодов за последние десятилетие, что сказывается на ценах. В этом году сладкий продукт не всем по карману.

Эксперт рынка, национальный консультант в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Анна Бурка в комментарии "Фокусу" отметила, что сейчас наблюдается "идеальный шторм" в отрасли.

"Первой и самой болезненной причиной остаются последствия военных действий - уничтожение пасек, невозможность ведения пчеловодной деятельности в зоне активных боевых действий и тому подобное. Вторым критическим фактором стали неблагоприятные погодные условия, в результате чего произошло уменьшение предложения меда на рынке, в частности сортовых медов (весенних), на фоне увеличения себестоимости", - указала эксперт.

Видео дня

При этом она отметила, что, по предварительным оценкам, урожай весенних медов и акациевого меда крайне ограничен, липового меда – примерно в два раза меньше, а подсолнечного – на 30% меньше в сравнении с годом ранее.

"Закупочная цена на сортовые меды выросла почти на 50%. Например, если в прошлом году оптовая цена на липовый мед составляла 80-85 грн за кг, то в текущем году достигает 120-130 грн/кг в зависимости от региона и объема", — рассказала Бурка.

По ее словам, ситуация в ближайшее время вряд ли улучшится, потому что активный спрос на фоне ограниченного предложения давит на цены.

Цены на мед в Украине - последние новости

Цены на мед в Украине за последний год существенно выросли. Отмечается, что объемы производства меда в этом году оказались значительно ниже - обычно они в десять раз больше.

Данная ситуация сказалась на ценах. Так, если в прошлом году акациевый мед в рознице стоил около 450 гривень за литр, то сейчас - уже 700 грн.

Вас также могут заинтересовать новости: