На этой неделе возможны ежедневные колебания курса примерно по 8-15 копеек.

На прошлой неделе гривна постепенно укреплялась. При отсутствии крупных внешних новостей до 15 августа рынок имеет шансы оставаться относительно спокойным.

Об этом рассказала директор Департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько, говорится в переданном УНИАН комментарии.

"После 5 августа курс начал понемногу снижаться, что свидетельствует об определенном урегулировании рынка: спрос на валюту и предложение почти сравнялись. Небольшие колебания в понедельник и вторник показали, что интерес к доллару все еще есть, но панических настроений нет", - сказала эксперт.

Золотько прогнозирует, что при отсутствии больших внешних новостей 11-15 августа рынок имеет шансы оставаться относительно спокойным и двигаться в узких пределах - возможны ежедневные колебания курса примерно по 8-15 копеек.

Официальный курс в первую неделю августа снизился с 41,7644 грн/долл. 4 августа до 41,4564 грн/долл. 8 августа.

Как отметила Золотько, в кассах банков доллар тоже подешевел: ежедневные диапазоны постепенно снижались - от около 41,37-41,93 грн/долл. в понедельник до 41,14-41,66 грн/долл. в пятницу. На межбанке курс опускался ежедневно на 8-15 копеек. Эксперт объяснила это тем, что смягчение валютных ограничений и активные действия НБУ помогают уменьшать риск резких скачков курса.

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 41,45 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,37 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,40 грн/евро, а курс продажи - 48,20 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 12 августа подешевел на 5 копеек и составляет 41,60 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 15 копеек и составляет 48,60 гривни за евро.

